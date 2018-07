31. Juli 2018, 18:54 Uhr Gestohlenes Gepäck 23-Jähriger bricht Autos auf

Verletzungen an der Hand haben einen Dieb überführt, der aus zwei Autos in der Maxvorstadt Gepäckstücke gestohlen hatte. Einem Zeugen war am Sonntag kurz vor 7 Uhr aufgefallen, wie ein Mann einen Koffer aus einem in der Seidlstraße geparkten Pkw zog. Er erkannte auch, dass die rechte hintere Seitenscheibe des Autos eingeschlagen war. Neben dem Wagen standen weitere Gepäckstücke, so dass der Zeuge von einem Einbruch ausging und die Polizei verständigte. Beamte der Inspektion 12 trafen auf dem Gehweg auf einen 23-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, dessen rechte Hand Abschürfungen und Blutspuren aufwies. Inzwischen hatte bei der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof ein anderer Tourist den Diebstahl seiner Sporttasche aus seinem Auto, das ebenfalls in der Seidlstraße geparkt war, angezeigt. Auch diese Tasche wurde bei dem Verdächtigen gefunden. Der räumte beide Kfz-Aufbrüche ein und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.