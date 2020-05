Die Diskussion um die Post-Corona-Welt wird aktuell von einer ökonomischen Perspektive dominiert. Als Gegenpol hat ein Team um Regisseur, Musiker und Moderator Peter Arun Pfaff, Musik-Journalist Hardy Funk, dem Kulturschaffenden Tuncay Acar und Andreas Alt und von der Glockenbachwerkstatt das Video-Talk-Format "Lockdown Learning" konzipiert. Mit dieser wöchentlichen Diskussionsrunde will man Kulturschaffenden die Möglichkeit eines öffentlichen Diskurses zurückgeben; auch im Hinblick auf die Chancen und Gefahren dieser Krise für die Gesellschaft. Denn gerade Kulturschaffende seien "Experten in der Wahrnehmung alternativer Möglichkeiten", sagt Pfaff.

Angesichts des Überangebotes solcher Formate darf man die Notwendigkeit eines weiteren Kultur-Streams durchaus in Frage stellen. Doch bereits mit den ersten beiden Ausgaben hat sich "Lockdown Learning" legitimiert. Denn die mit jeweils zwei Experten eines bestimmten Kulturbereiches besetzte Diskussionsrunde geht über die pure Bestandsaufnahme des Offensichtlichen hinaus. Es werden vor allem auch Impulse für die Zukunft gesetzt. Etwa von der Aktivistin, Künstlerin und Kuratorin Gabi Blum und dem Künstler, Autor und freien Regisseur Holger Dreißig, Gäste der ersten Ausgabe des Talk-Formats. Beide sahen im Lockdown die Möglichkeit der Regeneration. Der Rückbesinnung auf ein "aus sich heraus Schaffen", im Gegenteil zu einer kapitalistisch orientierten Kunst-Produktion, wie sie Künstlern vor allem in München abverlangt wird. Denn die Kunst werde, ganz im Gegenteil zur Kultur, "nicht sehr wertgeschätzt in Bayern" - da sind sich Dreißig und Blum einig. Daher plädieren beide für die Lobby-Arbeit in Künstlerverbänden - "sonst laufen wir Gefahr im neuen Verteilungskampf unter die Räder zu kommen", so Dreißig.

In den nächsten sechs Wochen will man sich noch einem breiten Themenfeld widmen: etwa der Zukunft der Kulturförderung und den Folgen der Krise aus feministischer Perspektive. Ein festgelegtes Programm gibt es aber nicht. Das will man von den aktuellen Entwicklungen abhängig machen. Denn "Learning ist ja jeden Tag eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen", so Pfaff.

Lockdown-Learning, immer mittwochs, 20.30 Uhr auf den Facebook-, Instagram und YouTube-Kanälen der Glockenbachwerkstatt im Stream, danach als Video abrufbar