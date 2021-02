Der Physiker Loeb Avi ist einer der Porträtierten in Herlinde Koelbls Buch „Faszination Wissenschaft“.

Von Evelyn Vogel

Wohl selten zuvor haben sich so viele Menschen nachhaltig mit wissenschaftlichen Themen auseinandergesetzt wie derzeit. Corona, Virusmutanten und Sieben-Tage-Inzidenzwerte gehören mittlerweile zur Alltagssprache, selbst Laien können die Namen führender Virologen herunterbeten. Das Literaturhaus hat in der Reihe "Wissen schafft Zukunft" am Donnerstag, 25. Februar, die Fotografin Herlinde Koelbl und den Chemiker und langjährigen Präsidenten der Alexander von Humboldt-Stiftung Helmut Schwarz zu Gast. Gemeinsam stellen sie Koelbls, vor kurzem im Knesebeck Verlag erschienenes Buch "Faszination Wissenschaft" vor. Darin hat die Fotografin 60 teils weltbekannte und mit Nobelpreisen ausgezeichnete Forscherinnen und Forscher porträtiert und interviewt. Entstanden sind Psychogramme von Frauen und Männern, deren Wissen unsere Zukunft erschafft. Das Gespräch wird moderiert von Marie Schoeß vom Bayerischen Rundfunk und live gestreamt.

Faszination Wissenschaft: Herlinde Koelbl im Gespräch mit Helmut Schwarz, Do., 25. Feb., 20 Uhr, Stream, Karten unter literaturhaus-muenchen.de