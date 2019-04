5. April 2019, 18:43 Uhr Gespaltenes Land "Die Revolution in der Provinz"

Auch jenseits der Stadtgrenzen übernehmen Räte die Kontrolle

Von Martin Bernstein

Nicht nur München ist Räterepublik, sondern ganz Bayern: Wenigstens dem Anspruch nach haben die Arbeiter- und Soldatenräte nicht nur in der Hauptstadt die Macht übernommen, sondern im ganzen Freistaat. Außerhalb Münchens ist es bis dahin weitgehend ruhig geblieben. Am 28. Februar 1919, eine Woche nach dem Mord an Kurt Eisner, hat die Bayerische Staatszeitung noch über "Die Revolution in der Provinz" geschrieben: "Die Einordnung des platten Landes" in die neuen Verhältnisse habe sich "im großen und ganzen ohne besonders aufregende Zwischenfälle vollzogen." Die Ausrufung der Räterepublik in München aber ändert das: Sie polarisiert das Land. In mehreren Städten des Freistaats, zu dem damals auch die Pfalz gehört, schlagen sich Räte auf die Seite der Bamberger Regierung. In anderen setzen sich Anhänger der Räterepublik durch, wenn auch nur vorübergehend.

In Augsburg hat der Arbeiter- und Soldatenrat nach der Ermordung Eisners das Erscheinen bürgerlicher Zeitungen verboten. Schon am 27. Februar wird dieses Verbot aber wieder aufgehoben. Am 3. April spricht der Münchner Zentralratsvorsitzende Ernst Niekisch in Augsburg über den Stand der Dinge. Seiner Meinung nach ist die Zeit noch nicht reif für eine Räterepublik - doch am Ende beschließt die Versammlung genau das. Und den Generalstreik. Die Resolution wird nach München geschickt. Sie trägt dazu bei, dass dort am 7. April die Räterepublik ausgerufen wird. Sechs Tage später bereits zwingt die von der Bamberger Regierung verhängte Wirtschaftsblockade die Augsburger Räte in die Knie - sie beenden den Versuch einer Räteregierung. Dennoch marschieren am 20. April Regierungstruppen in Augsburg ein. Blutige Kämpfe fordern mehr als 40 Tote.

In Rosenheim wird am 7. April ebenfalls die Räterepublik ausgerufen und der Belagerungszustand erklärt. Eine Woche später wollen die Gegner der Revolution zurückschlagen, müssen sich jedoch zurückziehen, als rätetreue Soldaten aus München mit dem Zug eintreffen. Am 1. Mai beginnt die Rückeroberung der oberbayerischen Stadt durch Freikorps.

In Fürth erklärt der Arbeiter- und Soldatenrat am 6. April, dass er "sowie die gesamte Garnison (...) auf dem Boden der Räteregierung" stehe. Die Fürther fordern: "Die Bildung einer roten Armee solle aus revolutionär sozialistischen Arbeitern sofort vorgenommen werden." Einen Tag später weht auf dem Fürther Rathausturm die rote Fahne. Doch das Experiment scheitert, weil weder die Nachbarstadt Nürnberg noch die Mehrheitssozialisten mitmachen. Nach lediglich fünf Tagen wird die Räteregierung in Fürth durch Abstimmungen im Arbeiterrat und bei einer Garnisonsversammlung für abgesetzt erklärt.

Belagerungszustand, Pressezensur, Generalstreik: Damit beginnt auch in Würzburg in der Nacht zum 7. April der Versuch der Räteherrschaft. Ein Abgesandter aus München ruft sie am folgenden Nachmittag offiziell aus. Die Mehrheits-SPD reagiert sofort: Sie wendet sich dagegen und fordert ihre Mitglieder auf, "die volle Verantwortung denen (zu) überlassen, die der bisherigen Regierung eine geordnete Fortführung ihrer Geschäfte unmöglich machten." Die Revolutionäre nehmen daraufhin Geiseln, eine rätefeindliche "Einheitsfront", der auch die SPD angehört, ruft zum Bürgerstreik auf. Es kommt zu Kämpfen um Residenz und Hauptbahnhof mit mehr als 20 Toten. Am 9. April endet die Räteherrschaft in der Bischofsstadt - für den Würzburger Oberbürgermeister Andreas Grieser "ein einmütiges Bekenntnis zur reinen Demokratie".

In Regensburg dagegen schließen sich MSPD und USPD am 7. April gemeinsam der Münchner Räteregierung an - um diesen Beschluss nur vier Tage später zu revidieren. Auch in Amberg wenden sich Arbeiter- und Soldatenrat nach wenigen Tagen wieder von der Räterepublik ab.

In Friedrichshafen am Bodensee wird im April ein junger Hauptmann in Marsch gesetzt, um das Regime der Räte im benachbarten bayerischen Lindau niederzuschlagen. Er heißt Erwin Rommel. Ein Teil seiner Soldaten will jedoch nicht auf bayerische Kameraden schießen, also wirbt Rommel Freiwillige an. Doch sein Marsch auf die Inselstadt scheitert, weil sich ihm revolutionäre Arbeiter entgegenstellen. Es kommt zu Verhandlungen - und in denen setzen sich die Gegner der Räterepublik durch. Lindau schlägt sich auf die Seite der Bamberger Regierung. Adolf Schmidt, 2. Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrats Kempten, dichtet noch am 1. Mai 1919: "Die Zeit der Tyrannei ist nun zu Ende / Gebrochen war der langen Knechtschaft Pein / Den Armen leucht nun auch der Freiheit Sonnenschein." Er irrt sich.