30. Oktober 2018, 18:52 Uhr Gesetzeslage Jazz ja, Metal nein

Was an stillen Feiertagen erlaubt und was verboten ist

Von Melanie Staudinger

Wer an Halloween feiern will, sollte nicht zu spät losziehen. Denn um zwei Uhr morgens drehen die Clubs die Musik aus: Am 1. November nämlich ist Allerheiligen, ein sogenannter stiller Feiertag, und an solchen herrscht Tanzverbot in Bayern. Geregelt ist das im bayerischen Feiertagsgesetz. Nach Artikel 3 sind öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen verboten, die nicht dem Ernst des jeweiligen stillen Tages entsprechend - und zwar nicht nur an Allerheiligen, sondern auch am Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Totensonntag, Heiligen Abend, Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag.

Das Tanzverbot ist weniger streng am Heiligen Abend, an dem es von 14 bis 0 Uhr gilt, und strenger am Karfreitag und Karsamstag, an denen es rund um die Uhr herrscht. Besonders krass sind die Vergnügungseinschränkungen daher vor Ostern, sie dauern von Gründonnerstag, zwei Uhr, bis einschließlich Karsamstag, 0 Uhr an. Das bedeutet allerdings nicht, dass alle Musik verboten ist, außer am Karfreitag, an dem die Behörden keine Ausnahmen zulassen. "In den meisten Musiksparten, zum Beispiel Volksmusik, Schlager, Rock, Pop, Folk, Klassik oder Jazz, gibt es eine Auswahl stiller, ruhiger Titel, die zum Charakter eines stillen Tages passen können", schreibt die Stadt München auf ihrer Internetseite. Bei Hardrock- und Heavy-Metal-Konzerten sowie bei Tanz- und Diskothekenbetrieb sei allerdings davon auszugehen, dass diese nicht dem ernsten Charakter entsprechen würden, zumal dort Musik in großer Lautstärke gespielt würde.

Für potenzielle Veranstalter heißt das: Sie müssen beim Kreisverwaltungsreferat vorsprechen und tatsächlich auch beispielhaft darlegen, welche Art von Musik sie gedenken zu spielen. Die Regeln sind streng, eine pauschale Aussage des Veranstalters über die Vereinbarkeit der Aufführung mit dem jeweiligen "Stillen Tag" reicht dem Kreisverwaltungsreferat zufolge nicht aus. Grundsätzlich erlaubt seien hingegen Kabarett-, Varieté- und Zirkusdarbietungen. Sportveranstaltungen müssen nur am Karfreitag und am Buß- und Bettag entfallen. Spielhallen hingegen müssen geschlossen bleiben, wie im Übrigen auch während der Hauptgottesdienstzeit an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen von sieben bis elf Uhr.

Erst im Jahr 2016 hat das Bundesverfassungsgericht das bayerische Feiertagsgesetz als grundsätzlich verfassungskonform bestätigt. Ein generelles Verbot lehnten die Richter aber ab: Seitdem müssen die Behörden jeden Einzelfall eigens prüfen.