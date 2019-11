Robert Heigl hat seit 15 Jahren nicht mehr ausgebildet. Der Fliesenleger-Meister aus Sendling sagt: "Wir wollten uns ja keine zusätzliche Konkurrenz heranziehen." Seit 2004 war die Meisterpflicht bei den Fliesenlegern abgeschafft, das heißt: Jeder durfte einen Betrieb führen, es brauchte keinen Meistertitel mehr. Hätte Heigl Gesellen ausgebildet, hätte er Know-how in den Markt gebracht und sich vielleicht kundige Konkurrenz geschaffen.

Mehr Betriebe, mehr Fachkräfte, mehr Ausbildung - das war Anfang des Jahrtausends die Hoffnung der rot-grünen Bundesregierung. Doch die wurde enttäuscht. 15 Jahre später dreht die Große Koalition die Entwicklung ein Stück zurück. Die Fliesenleger und elf andere Gewerke bekommen die Meisterpflicht zurück. Wenn Bundestag und -rat im Dezember zustimmen, kann das neue Gesetz zum kommenden Jahr in Kraft treten. Wichtig aber: Meisterlose Betriebe genießen Bestandsschutz und sollen weitergeführt werden können.

Wieso wurde damals überhaupt abgeschafft? Anfang der 2000er waren im Land gut viereinhalb Millionen Menschen arbeitslos. Rot-Grün wollte daher Betriebsgründungen erleichtern. Zudem sollten am 1. Mai 2004 zehn osteuropäische Staaten der EU beitreten. Wegen der Freizügigkeit könnten sich Handwerker aus diesen Ländern in Deutschland niederlassen und einfach einen Betrieb führen. Wer aber sonst in Deutschland einen Handwerksbetrieb eröffnen wollte, brauchte den Meister. In Augen vieler ein großer Nachteil. Darum wurde die Meisterpflicht in 53 Berufen abgeschafft. Von nun an konnte jeder, der wollte, einen Betrieb führen, oder "Hinz und Kunz", wie Robert Heigl das ausdrückt. "Jeder konnte sich nun einfach Fachbetrieb nennen."

Was das für München bedeutete, kann man an Zahlen der Handwerkskammer ablesen. Zwischen 2003 und 2018 wuchs die Zahl der eingetragenen Betriebe in den Gewerken ohne Meisterpflicht von etwa 1800 auf gut 10 000. Gab es 2003 nur 120 Fliesenleger-Betriebe, zählte die Kammer 15 Jahre später mehr als 2000. Die Zahl der Auszubildenden ging dagegen um ein Viertel zurück. Auffällig ist auch die größere Fluktuation auf dem Markt. 2018 waren nur 30 Prozent aller Betriebe fünf Jahre alt oder älter. 2003 waren es noch mehr als 60 Prozent. Kurz gesagt: Es wurden schnell mehr Betriebe gegründet, aber auch schnell wieder aufgegeben.

Verbrauchern bringt das Probleme: Wenn Fliesen falsch verlegt wurden, können sie keine Reparatur oder Gewährleistung verlangen, wenn der Betrieb gar nicht mehr existiert. Der erhöhte Wettbewerb drückte auch die Preise, sagt Robert Heigl. Wegen Dumpings sei es für ihn kaum noch sinnvoll gewesen, um Aufträge für die öffentliche Hand zu konkurrieren.

Wie sich die Qualität seither entwickelt hat, ist indes schwierig zu beurteilen. Der Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes hat Sachverständige befragt und kam zu dem Ergebnis: "Die Entwicklung, dass mangelnde Qualifikation zu mitunter hohen Schäden führt, hat sich bestätigt." Daneben wies der Verband aber vorsichtig darauf hin, dass es eben viel mehr Betriebe gebe und dass das Bauen auch komplizierter geworden sei.

Fliesenleger Robert Heigl sagt: Natürlich machen auch Meister Fehler, niemand sei perfekt. "Aber ich habe manchmal schon Sachen gesehen, da kannst du nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen." Wie vor kurzem, als ein Handwerker, der vor ihm da war, Fliesen auf einem Holzboden verlegt hatte. Ein Unding, Fliesen brauchen einen "toten" Boden. "Viele können die normale 15er-Blätter an die Wand schmeißen", sagt Heigl. Aber dann? Auch Fliesenlegen entwickle sich weiter. Kürzlich hat Heigl Fliesen verlegt, die 3,20 mal 1,60 Meter maßen. Vor ein paar Jahren gab es so etwas noch gar nicht. Mit dem richtigen Know-how könnten Fliesenleger heute einen Boden verlegen, der quasi ewig hält. "Ich sehe da wahnsinnig viele Chancen für Fliesenleger." In ein paar Jahren wird sein Sohn übernehmen, dann in dritter Generation. Der macht gerade den Meister.