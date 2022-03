Von Philipp Crone

Es gab eine Zeit, in der man nicht nur zwischen dem Du und dem Sie unterschieden hat in der Anrede, es gab zusätzlich auch noch das Erzen und Ihrzen, berichtet die Psycholinguistin Anke Werani von der LMU. "Sprache konstruiert Wirklichkeit, damit wird das Umfeld abgebildet und die vorliegenden sozialen Strukturen", sagt die Professorin vom Institut für Phonetik und Sprachverarbeitung. Und Sprache sei sehr formbar, wie man am Zuwachs des Wortschatzes durch die Corona-Zeit sehen könne.

"Anreden sollten lange Zeit Standesunterschiede deutlich machen", sagt Werani. Zwischen 750 und 1000 n. Chr. war dies besonders ausgeprägt, die Pronomen zeigten Ehrerbietung oder Höflichkeit und Respekt, "es geht dabei letztlich immer um Nähe und Distanz". Im 17. Jahrhundert mündete diese Entwicklung in ein viergliedriges System, neben dem Du und dem Sie zusätzlich mit dem Ihrzen, wie in der Frage "Passt ihr das?", eine eher herablassende Art der Anrede. Während das Erzen wie in "Ist er auch dieser Meinung?" distanziert wirken sollte. Das Sie sei hingegen schon immer die respektvolle Anrede gewesen, sagt Werani, das Du die Ansprache, bei der Nähe formuliert wurde. Im 19. Jahrhundert beschränkte man sich wieder auf Du und Sie.

Heute sei es in manchen Kreisen wieder schick, sich zu siezen, beobachtet Werani. Aber generell sei der Umgang mit der Anrede heute eher "etwas egalitärer". Die Tendenz ginge ja in der Gesellschaft zu einem Abbau von Hierarchien, was man dann an der Sprache bemerken würde. Ganz grundsätzlich würden Anreden immer auch dazu eingesetzt, "um Sprachkompetenz und die Kenntnis der Sozialstruktur zu zeigen". Als Beispiel nennt sie etwa einen fiktiven Polizei-Einsatz bei Jugendlichen, bei dem die Beamten vom Sie zum Du wechseln. "Man kann sich gut vorstellen, dass sofort eine ganz andere Intensität entsteht, wenn ein Polizist seinen Gegenüber duzt", sagt Werani. Und gleichzeitig würde der Beamte durch die Anrede auch eine gewisse Nähe herstellen.

Dazu kämen dann natürlich auch noch die Titel. Da zeige sich, wo Hierarchien klarer auftreten. "Bei uns stehen die Titel nicht einmal an den Türen", sagt Werani über die Linguisten, in der Medizin seien hingegen Titel und richtige Anrede noch sehr erwünscht.

Der Vergleich mit dem vermeintlich in der Anrede so einfachen Englischen sei aber doch nicht so simpel, sagt die Wissenschaftlerin. Im Englischen mit seinem allgemeinen "you" gebe es andere Möglichkeiten der Differenzierung, etwa Titel wie Sir oder die Anrede mit Nachnamen.

Und dann gibt es natürlich noch den Dialekt. "Meiner Erfahrung nach ist man zum Beispiel im Schwäbischen und Bairischen eher beim Du", sagt Werani. Das könne zum einen daran liegen, dass in Dialekten das Du häufig stärker genutzt wird. Zum anderen entstehe durch einen gemeinsamen Dialekt und eine dementsprechende geografische Nähe auch schnell eine gewisse persönliche Nähe.