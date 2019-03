6. März 2019, 18:51 Uhr Gescheiterter Dieb Einbruch und Ausbruch

Kaputte Türen: sechs, Beute: null. Einbrechen ist genauso diffizil wie ausbrechen. Einem Ganoven ist im Münchner Stadtteil Sendling das Erste komplett misslungen, das Letztere schaffte er nur unter großen Mühen. Der Unbekannte war in der Nacht zum Dienstag in ein Mehrfamilienhaus eingestiegen. Dazu musste er die Eingangstür aufhebeln. Vom Treppenhaus aus turnte er auf einen rückwärtigen Balkon, dort scheiterte er jedoch an einer Balkontür. Den Rückzug trat der verhinderte Einbrecher Richtung Innenhof an - um dort feststellen zu müssen, dass alle Türen, die in die Freiheit führten, versperrt waren. Wieder musste er zum Stemmeisen greifen. Vier aufgebrochene Türen später war er wieder im Treppenhaus, von wo aus er dann in der Nacht verschwand. Das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei ermittelt.