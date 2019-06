13. Juni 2019, 18:29 Uhr Geschäftsklima Schlechte Stimmung bei Münchner Unternehmen

Die Stimmung bei den Münchner Unternehmen ist so schlecht wie seit Jahren nicht. Die Firmen blicken der Zukunft so skeptisch entgegen wie zuletzt im Jahr 2012 im Zuge der Euroschuldenkrise, berichtete die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK) am Donnerstag. Die Kammer befragt regelmäßig Unternehmen aus der Stadt und den umliegenden Landkreisen. Die Erwartungen für die künftigen Geschäfte sanken bei der vergangenen Befragung deutlich, nur noch knapp die Hälfte der Firmen bewertete ihre Geschäftslage als gut. "Nahezu alle Indikatoren haben sich seit Jahresbeginn verschlechtert", sagt Otto Heinz, der Vizepräsident der IHK. Ihm zufolge gebe es dennoch keinen Grund zur Panik, da weniger Wachstum noch keine unmittelbare Krise auslöse.