Auf dem Boden sind Filzmatten ausgebreitet, Farbeimer stehen herum, eine Leiter lehnt an der Wand. Ein Jahr nach ihrer Gründung zieht die Firma um. Die alten Räume im fünften Stock eines Bürohauses in der Innenstadt müssen frisch gestrichen übergeben werden. Da kommt auch schon Christiane Wolff über den Flur, ganz in Schwarz, langes blondes Haar, ein silberner Anhänger baumelt über der eleganten Tunika. In Kürze wird die Firma ihr neues Büro im Münchner Lehel eröffnen. Edler Altbau, Eichenparkett, Erdgeschoß mit Fenstern zur Straße - "das passt viel besser zu uns", sagt die Geschäftsführerin.

Christiane Wolff, 48, war Kommunikationschefin in einer der größten europäischen Werbeagenturen. Sie weiß, wie wichtig die Außenwirkung ist, wenn man ein Unternehmen gründet. Jetzt ist sie selbst Gründerin, und dass sie PR aus dem Effeff beherrscht, ist dabei sicher ein großes Pfund. Sie hat einst Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert, in Agenturen und Medien gearbeitet, ein Business-Netzwerk und eine Speakerreihe nur für Frauen gegründet. Sie trat als Moderatorin auf, bezeichnet sich selbst als Social-Media-Junkie und ist in München bestens vernetzt. Auf einer Party lernte sie Jens Zabel kennen - und kündigte ihren Traumjob, um mit ihm einen Handwerkerdienst zu gründen. Mittlerweile sind die beiden auch privat ein Paar.

Jens Zabel betritt den Raum, ebenfalls ganz in Schwarz, Anzug, T-Shirt, Brille, nur die polierten Schuhe haben farbige Nähte. Man könnte ihn für einen Werbemenschen halten. Doch nach wenigen Worten wird klar: Er ist ein Mann der Praxis. Einer, der zupackt. Der Nägel mit Köpfen macht.

Zusammen haben die beiden also Crafty gegründet. Die Idee: Handwerker zu vermitteln, die pünktlich, freundlich und zuverlässig sind und am Ende ihren Kram selbst wegräumen. Solche Leute werden händeringend gesucht. Bis zu drei Monate, so die Aussage des Zentralverbands, warten Menschen, die etwas zu renovieren haben, auf einen Fachmann. Die Nachfrage treibt die Preise in die Höhe. Woher also will Crafty seine Leute bekommen?

"Allein in Bayern gibt es 23 000 Handwerksbetriebe, die in den nächsten Jahren aufgeben werden, weil es an Nachfolgern fehlt", sagt Zabel. Etliche von ihnen will er aufkaufen. Der Betrieb kann seinen Namen behalten, und wenn der Meister weiterarbeiten will, stellt Zabel ihn an. "Wir bieten Weiterbildung und zahlen zehn Prozent über Tarif, wenn die Qualität stimmt", verspricht er. Das Geld holt er sich beim Einkauf der Produkte wieder rein. Er nennt sich selbst einen knallharten Verhandler. Er sagt nicht: "Das habe ich mit der Firma XY diskutiert", sondern: "Die habe ich mir vorgenommen."