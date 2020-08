Interview von Sven Loerzer

Drei Monate, bevor im Jahr 2015 die ersten Züge mit Geflüchteten in der bayerischen Landeshauptstadt ankamen, wechselte Anette Farrenkopf, damals Chefin der Arbeitsagentur Weilheim, als Geschäftsführerin des Jobcenters nach München.

SZ: Den 31. August 2015 ...

Anette Farrenkopf: ... habe ich als Bürgerin von München erlebt. Ich war, wie viele andere auch, sehr begeistert von den Hilfsaktionen am Hauptbahnhof. Als diese Bilder durch die Welt gingen, war ich froh, Münchnerin zu sein, weil eine positive Stimmung zur Aufnahme der Menschen geherrscht hat. Der zweite Gedanke war bei uns natürlich auch sehr schnell, wie schaffen wir das. Wir hatten ja im Vergleich zu anderen Behörden den kleinen Vorteil, dass wir noch ein bisschen Rüstzeit hatten, weil wir nur die bereits anerkannten Asylbewerber betreuen. So konnten wir Personal für eine gute Betreuung der Menschen einstellen, Mitarbeiter, die auch wegen ihres Hintergrunds und ihrer Sprache gerne mit geflüchteten Menschen arbeiten.

Wann stiegen die Zahlen bei Ihnen?

Das war 2016. Wir hatten ja schon einen großen Anteil geflüchteter Menschen aus dem Irak und deshalb ein sehr gutes Netzwerk für geflüchtete Menschen. Aus den acht Hauptasylländern Eritrea, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan und Syrien kam dann der starke Anstieg Monat für Monat. Im Leistungsbezug hatten wir 2018 mit 10 531 erwerbsfähigen Personen aus den acht Ländern den Höhepunkt im Jahresdurchschnitt erreicht. Im Jahr 2015 waren es 6 758 Personen.

Wie sieht die weitere Entwicklung aus?

Seit 2018 konnten mehr Menschen die Grundsicherung verlassen, als neue dazu kamen. Wenn die Kurve - ohne Corona - so weitergegangen wäre, hätten wir wohl in diesem Jahr erreicht, dass wir insgesamt mehr Geflüchtete in sozialversicherungspflichtiger Arbeit als im Leistungsbezug haben. Allein 2019 ist es uns gelungen, 4000 Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die Integrationsquote lag zuletzt bei 35,5 Prozent.

Was waren die größten Probleme?

Für die Menschen, die mit anderen Lebensgewohnheiten nach München gekommen waren, war die Orientierung hier die größte Schwierigkeit. Dann natürlich der Spracherwerb. Das dritte Thema war das Bildungsniveau. Viele hatten keine formale Qualifikation erreicht: Man hat eine Tätigkeit ausgeübt, aber keinen qualifizierten Berufsabschluss erworben.

Das Wichtigste war, Deutsch zu lernen.

Bei etlichen ging es zunächst um die Grundalphabetisierung. Dann hatten wir Geflüchtete, die des arabischen Alphabets mächtig waren, aber nicht der lateinischen Schrift. Am Anfang waren wir froh, überhaupt Plätze in Sprachkursen zu bekommen. Speziell für Frauen sind aber Integrationskurse mit Kinderbetreuung notwendig. Bei den Männern gelang die Integration sehr gut. Schön ist, wenn die geflüchteten Menschen im Stadtbild sichtbar sind, durch eine Ausbildung zum Busfahrer, Rettungssanitäter oder Pflegediensthelfer. Das sind sehr positive Aspekte für die Gesellschaft. Bei den Männern lag unsere Integrationsquote zuletzt bei 56,3 Prozent, bei den Frauen aber nur bei 13,3 Prozent.

Woran liegt das?

Von den erwerbsfähigen Leistungsbezieherinnen stehen 45 Prozent dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung wegen Erziehung von Kindern oder Pflege von Angehörigen. Wenn sich das über mehrere Jahre hinzieht, zögert sich der Spracherwerb immer weiter raus. Die Frauen waren in den Herkunftsländern oftmals benachteiligt, bereits was den Schulbesuch anbelangt.

Wie lässt sich das ändern?

Wenn die Frauen mit ihrer Familie isoliert zu Hause sind, dann sehen sie keine Chance, sich beruflich zu entwickeln. Wenn sie ein Sprachkursangebot mit Kinderbetreuung wahrnehmen können, auf andere Frauen treffen, lässt sich das aufbrechen. Wir wollten 2020 niederschwellige Ansätze für Frauen mit kleinen Kindern schaffen, aber das verzögert sich nun durch die Corona-Pandemie. Brücken zu bauen, das passiert überwiegend im persönlichen Kontakt.

Wie hat sich Corona ausgewirkt?

In Bereichen, wo es kein Home-Office gibt, in Gastronomie, Hotellerie, in Reinigungsberufen und bei Sicherheitsdiensten sind viele Ungelernte tätig. Geflüchtete Menschen sind hier überrepräsentiert. Sie waren viel stärker betroffen von Entlassungen als Fachkräfte, die in Kurzarbeit geschickt wurden. Gerade junge Menschen, die erst frisch integriert waren, sind oft als Erste wieder entlassen worden. Sprachkurse konnten nicht stattfinden. Insgesamt verzögert sich so die Integration.

Wie sehen Sie die Zukunft?

Keiner kann sagen, wie es weitergeht mit der durch Corona ausgelösten Wirtschaftskrise. Eines ist klar: Fachkräfte werden immer gebraucht, auch nach der Krise. Deshalb appellieren wir an die geflüchteten Menschen, wenn sie keinen Job haben, die Zeit jetzt zu nutzen und abschlussorientierte Qualifizierungen zu machen. Wir wollen gute Perspektiven für die Menschen schaffen. Wenn sich ein Markt schnell erholt, dann auf jeden Fall der Münchner.