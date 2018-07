26. Juli 2018, 18:13 Uhr Geschäftsbericht 2017 Gute Bilanz, neuer Chef

Die Bayerische Hausbau macht 144 Millionen Euro Gewinn

Von Sebastian Krass

Stattlicher Gewinn und ein neuer Chef bei einem der größten deutschen Immobilienunternehmen: Die Bayerische Hausbau hat im Geschäftsjahr 2017 einen Gewinn nach Steuern von 144 Millionen Euro gemacht, bei einem Umsatz von 325 Millionen Euro. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Bilanz der Unternehmensgruppe Schörghuber hervor, zu der die Hausbau gehört. Zudem hat Jürgen Büllesbach, der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung, seine Aufgaben im Juli niedergelegt. Hermann Brandstetter, bisher in der Geschäftsführung für Immobilien und Rechnungswesen zuständig, ist zum alleinigen Chef der Hausbau aufgerückt. Büllesbach bleibt noch einige Wochen bei der Hausbau, um die Übergabe zu regeln. Von Oktober an wird er ein neues Unternehmen aufbauen, das den Immobilienbesitz von Heinz Hermann Thiele, dem Eigentümer von Knorr-Bremse, verwaltet.

Der Bauingenieur Büllesbach, 51, war seit 2009 Chef der Hausbau und damit Mitglied des Vorstandes der Schörghuber-Gruppe, zu der auch die Paulaner-Brauerei, die Hotelsparte mit Marken wie Westin und Sheraton und der Bereich "Seafood" mit der Produktion und dem Vertrieb von Lachs gehören. Die Hausbau bezeichnet sich als integriertes Immobilienunternehmen, weil sie sowohl einen großen Bestand mit einem Wert von 2,7 Milliarden Euro, vor allem in München, verwaltet, und zudem im Neubau aktiv ist.

Eines der Projekte Büllesbachs war die Bebauung des ehemaligen Brauerei-Geländes von Paulaner in der Au. Auf dem Areal sollen in drei Abschnitten bis 2023 insgesamt 1500 Wohnungen entstehen. Die ersten 320 davon an der Welfenstraße sind nach derzeitiger Planung Anfang 2020 bezugsfertig. Büllesbach musste sich wegen des Paulaner-Projekts auch heftiger Kritik stellen. Sie entzündete sich insbesondere an dem Abschnitt "Am Alten Eiswerk", wo die Hausbau 160 frei finanzierte Wohnungen zu enorm hohen Preisen verkauft. So war im November eine 87-Quadratmeter-Wohnung für 1,08 Millionen Euro im Angebot. Büllesbach verteidigte die Preisgestaltung unter anderem damit, dass diese Wohnungen nur einen kleinen Teil im insgesamt sehr gemischten Angebot auf dem Paulaner-Gelände darstellten. Zudem verwies er darauf, dass der aufgeheizte Münchner Immobilienmarkt eben solche Preise hergebe. In der nun veröffentlichten Jahresbilanz nennt die Hausbau auch Umsatzzahlen zum Alten Eiswerk, allerdings kombiniert mit dem Projekt Gartenstadt Perlach. Insgesamt hat die Hausbau in den zwei Bauvorhaben 77 Wohnungen mit einem Volumen von 60,6 Millionen Euro verkauft.

Als prominentestes fertiggestelltes Projekt im Geschäftsjahr 2017 nennt die Hausbau das Hugendubel-Haus am Marienplatz, in dem nun auch die Telekom und ein Luxushotel untergebracht sind. Noch im Herbst dieses Jahres will die Hausbau das so genannte "Nahversorgungszentrum" in dem riesigen Gebäudekomplex oberhalb der Theresienwiese in Betrieb nehmen, in dem zuletzt das Möbelhaus XXXLutz eine Filiale betrieb. Dort sollen dann ein Edeka-Supermarkt, ein Vollcorner-Biomarkt, eine Apotheke mit Kosmetikstudio und ein Restaurant der Kette L'Osteria eröffnen. Das benachbarte große Einkaufszentrum, das einen anderen Betreiber hat, soll im Frühjahr 2019 öffnen. Ein großes Projekt der Hausbau wird der Abriss und Neubau des Arabella-Hauses, das nach Auskunft von Büllesbach nicht im Bestand zu sanieren ist. Der Abriss ist derzeit für das Jahr 2026 geplant.

Darum wird sich der neue Chef Brandstetter kümmern müssen. Der 57-Jährige ist Maschinenbauer und hat in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Nachdem er zunächst als Unternehmensberater tätig war, arbeitete er von 1999 bis 2001 als Chef der Paulaner-Brauerei. Nach Stationen in anderen Unternehmen kehrte er 2014 zu Schörghuber zurück, in die Geschäftsführung der Hausbau. Öffentliche Aussagen zu der Rochade gibt es derzeit nicht. Büllesbach möchte sich nicht äußern. Brandstetter ließ sich am Donnerstag ebenfalls entschuldigen.