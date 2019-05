5. Mai 2019, 18:51 Uhr Geschäfte auf der Wiesn Dabei sein ist alles

Am Dienstag entscheidet der Stadtrat über die Zulassungen für das Oktoberfest

Von Franz Kotteder

So richtig zittern muss jetzt keiner mehr von den Großen, ob es noch etwas wird mit dem Platz auf dem Oktoberfest. Die einschlägigen Skandale und Merkwürdigkeiten wurden bereits ausführlich behandelt und, kann man sagen, bis ins kleinste Detail erwogen. Zumindest in den Klatschspalten der Münchner Presse, in denen zum Teil sogar geargwöhnt wurde, dass jemand, der auf Instagram ein Foto von sich in Badehose an einem Südseestrand postet, möglicherweise ungeeignet sei für den Posten eines Wiesnwirts. Noch dazu mit einer Piña Colada in der Hand anstelle eines Masskrugs!

An diesem Dienstagvormittag wird der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats darüber entscheiden, wer zum diesjährigen Oktoberfest zugelassen wird und wer nicht. Lange Debatten dürfte es kaum noch geben, umstritten war ja bisher allenfalls die Frage, wer das Löwenbräuzelt als Wirt führen darf. Nachdem Wiggerl Hagn sich zugunsten seiner Tochter Stephanie Spendler zurückgezogen hatte, und auch sein Enkel Lukas, der Mann in der Badehose, nicht als Wirt antritt, wird Stephanie Spendler alleine antreten und vom Stadtrat wohl auch bestätigt werden. Schließlich hat sie den Job auch die vergangenen 20 Jahre gut gemacht. Möglicherweise wollen einzelne Stadträte nun noch ein Betretungsverbot für Wiggerl Hagn, weil er zur Umsatzpacht 2017 fehlerhafte Zahlen abgeliefert hatte - oder aber Regelungen im Vertrag, die verhindern, dass er weiterhin als Festwirt auftreten kann. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) lässt in der nichtöffentlichen Vorlage zur Stadtratssitzung offen, was er von einer solchen Regelung hält. Das könnte also noch zu Debatten in der Sitzung führen.

Keine größeren Auswirkungen für das Weinzelt wird es haben, dass die Münchner Staatsanwaltschaft gegen den Festwirt Roland Kuffler ermittelt, wegen einer möglichen Vorteilsgewährung für den Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD). Gerich, ein Freund der Familie, hatte mehrmals Urlaube in Häusern der Familie Kuffler verbracht und durfte auch dreimal beim Wiesneinzug in der Kuffler-Kutsche mitfahren. Die Staatsanwaltschaft untersucht nun, ob das in einem Zusammenhang stehen könnte mit dem Wiesbadener Kongresszentrum, für das die Kufflers den Zuschlag für die Gastronomie bekommen hatten. Das Kreisverwaltungsreferat wurde nach Bekanntwerden der Ermittlungen vom Wirtschaftsreferat gebeten, die gewerberechtliche Zuverlässigkeit der Familie zu prüfen - eine Routineangelegenheit. Zu Konsequenzen dürfte das wohl nur dann führen, wenn es zu einem Gerichtsverfahren gegen die Kufflers käme und sie auch schuldig gesprochen würden.

Ein solcher Schuldspruch führt jedenfalls dazu, dass der Münchner Bäcker Johann Karl Hölzl mit seinem Hölzl Café Pavillon in diesem Jahr nicht mehr auf der Wiesn vertreten sein wird. Hölzl ist der Eigentümer des Hauses in der Dachauer Straße 24, in dem im November 2016 bei einem Brand drei Menschen ums Leben kamen. Ihm wurde vorgeworfen, "fahrlässig durch Unterlassen den Tod dieser drei Menschen verursacht zu haben", Hölzl wurde Mitte März zu einer Gefängnisstrafe von eineinhalb Jahren, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Wegen dieser Verurteilung wird er nun auch nicht mehr zum Oktoberfest zugelassen.