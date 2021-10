Von Oktober bis Dezember versammelt "Vokal Total" wieder das "Who is Who" der A-capella-Szene. Bei der 24. Ausgabe treten 24 nationale und internationale Ensembles auf.

Von Gabriel Berg

Detailansicht öffnen Die sechsköpfige Gruppe Six Pack aus Bayreuth eröffnet das Festival mit ihrem A-cappella Comedy Programm „Goldsinger“. (Foto: Lars Kienle)

Chöre hatten es schwer während der Corona-Pandemie. Die Sängerinnen und Sänger nutzen ihre Stimmbänder zum Musizieren - In Zeiten von Maskenpflicht zur Eindämmung der Aerosol-Ausbreitung, konnten keine Chorproben stattfinden. Das gemeinsame Musizieren per Videochat funktioniert eher suboptimal, vor allem bei schlechter Internetverbindung. So konnte auch das traditionsreiche A-cappella-Festival "Vokal Total" in Fürstenried letztes Jahr nicht stattfinden. Umso erfreulicher ist es, dass die Veranstalterin Romy Schmidt und ihre Kollegen vom Spectaculum Mundi dieses Jahr wieder das "Who is Who" der A-cappella-Szene nach München eingeladen haben. Insgesamt singen und musizieren beim "Vokal Total", das vom 8. Oktober bis zum 18. Dezember stattfindet, 24 Gruppen an drei verschiedenen Locations.

Eröffnet wird das Festival im Spectaculum Mundi von der sechsköpfigen Gruppe Six Pack, die unter anderem mit dem "Kulturpreis" der Stadt Bayreuth ausgezeichnet wurde. Die Oberfranken bieten eine humorvolle A-cappella Comedy Show mit dem Titel "Goldsinger" (Freitag, 8. Oktober, 20.30 Uhr), in Anlehnung an den James Bond-Klassiker Goldfinger. Eines der Highlights des Festivals ist das Konzert der Wise Guys-Nachfolgeband Alte Bekannte, die sich mit ihrem dritten Album "Bunte Socken" dieses und nächstes Jahr auf Deutschlandtournee befinden. Das Quintett spielt am 3. Dezember in der Alten Kongresshalle und performt neben Liedern aus dem neuen Album auch den ein oder anderen Wise Guys-Klassiker.

Neben deutschsprachigen A-cappella-Gruppen sind auch internationale Bands vertreten, wie beispielsweise die Gruppe Vocal Sampling aus Kuba (Samstag, 30. Oktober, 20.30 Uhr, Spectaculum Mundi). Die sechs Musiker imitieren mit ihren Stimmen die Klänge von Blasinstrumenten, Percussions und Streichern und waren mit ihrem Programm schon in Spielstätten auf der ganzen Welt unterwegs. Insgesamt spielen die Gruppen im Rahmen des größten A-cappella-Festivals Deutschlands 27 Konzerte in der Alten Kongresshalle, im Technikum und im Spectaculum Mundi, wobei in letzterem die meisten Konzerte stattfinden werden.

Vokal Total, Freitag, 8. Oktober, bis Samstag, 18. Dezember, Spectaculum Mundi, Graubündener Straße 100 und andere Veranstaltungsorte, Infos und Tickets: spectaculum-mundi.de oder Telefon 21837300