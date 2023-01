Alle Jahre wieder präsentieren sich junge Sängerinnen und Sänger, die an der Hochschule für Musik und Theater studieren, im viertägigen Festival "GasangsArt" mit Liedern und Arien aus Oper und Oratorium. "Fliegenpilz und andere Gewächse" lautet das Motto am ersten Abend, bei dem Bäume und diverse Blumen besungen werden von Händel (unter anderen "Ombra mai fu") bis Strauss (op. 22). Tags darauf geht es um allerlei Himmelskörper zwischen Venus, Sonne und Mond, der im romantischen Lied ja häufig vorkommt. Der vorletzte Abend ist dann dem Getier gewidmet: Schmetterlingen, Spinnen und Kellerasseln, aber auch Schaf, Tiger und Krokodil in Vertonungen von Bach und Mozart, Brahms und Wolf bis Dessau, Iván Eröd und Johann Simon Kreuzpointner. An verschiedene reale, wie irreale Orte, aber auch in die eigene Seele führt die (Opern-)Reise am Ende: nach Arkadien (Offenbach) und Italien (Wolf) sowie zu diversen Zauberinseln.

GesangsArt, 23.-26. Jan. (jeweils 19 Uhr), Hochschule für Musik und Theater, Arcisstr. 12., Karten unter www.hmtm.de