Bekannt wurden sie durch ihre farbenfrohen, ornamentalen, erzählerischen Tableaux voller Spaß, Fantasie und Ironie, oft mit Anklängen an ihre Herkunst aus Siebenbürgen. Umgesetzt nicht etwa in Öl oder Acryl, sondern in Form von großformatigen Druckgrafiken auf Papier und Leinwand. Nun werden Gert und Uwe Tobias mit dem Lovis-Corinth-Preis 2026 ausgezeichnet. Der Preis wird alle zwei Jahre vom Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg verliehen und ist mit 10 000 Euro dotiert.

Dem Münchner Publikum wurde das Zwillings-Künstlerduo (geboren 1973 in in Brașov, Rumänien) vor allem mit der Ausstellung „Grisaille“ bekannt, die die Graphischen Sammlung 2016 in der Pinakothek der Moderne zeigte. Entgegen der Erwartungen knallte einem dort nicht eine bunte Farbwelt entgegen. Statt dessen feierte die Schau eben jene alte Grau-in-Grau-Technik namens Grisaille, die schon in der mittelalterlichen Tafelmalerei verwendet worden war. Aber auch Objekte aus bemalter Keramik gehören zum Repertoire und Gert und Uwe Tobias. Und zuletzt hatten sie in der Kunsthalle Tübingen ganze Ausstellungsräume direkt mit Wandmalereien bespielt.

Der nun verliehene Preis würdigt das international bedeutende Gesamtwerk des Künstler-Duos als relevanten Beitrag zur Entwicklung künstlerischer Ausdrucksformen. Er ist mit einer Ausstellung im Kunstforum verbunden, die für Sommer 2026 geplant ist.