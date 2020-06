Zwei Gaststätten an der Dantestraße waren am Wochenende Ziel eines oder mehrerer Einbrecher. Aus einer Gaststätte mit Biergarten konnten der oder die Täter mehrere hundert Euro stehlen. Bei einem zweiten Lokal in der Nähe wurde ein Fenster aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, versucht die Kriminalpolizei derzeit zu klären. Ebenfalls, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht. Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Dantestraße etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 2910-0 zu melden.