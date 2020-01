Die Bundespolizei sucht nach einem Unbekannten, der am Montagmittag am S-Bahnhaltepunkt Germering-Harthaus von einem Mann tätlich angegriffen wurde und sich danach entfernte. Kurz nach 14 Uhr hatte ein 41-Jähriger den jungen Mann attackiert, der mit schwarzer Mütze sowie schwarzer Jacke bekleidet gewesen sein und einen Rucksack mitgeführt haben soll. Der 41-Jährige baute sich aggressiv vor dem Unbekannten auf und stieß ihm mit den Händen gegen den Oberkörper. Der Angegriffene setzte sich zur Wehr. Germeringer Polizisten konnten den Aggressor am Treppenabgang zur Ceciliastraße stellen. Der offenbar unter Drogeneinfluss stehende Germeringer verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv, ebenso wie in einem Münchner Krankenhaus, in das er gebracht wurde.