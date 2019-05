28. Mai 2019, 18:49 Uhr Gerichtsurteil Wenn Verträge nicht mehr gelten

Enttäuschung über Ausgang eines Rechtsstreits

"Geschäfte mit dem Schlaganfall" vom 7. Mai:

Gegen Treu und Glauben

Pacta sunt servanda (lateinisch; ,Verträge sind einzuhalten'): Dies ist ein seit jeher bestehender Grundsatz unseres Rechtes.

Einen Vertrag zu vernichten verstößt gegen Treu und Glauben und zerstört das Leitbild vom ehrbaren Kaufmann. Die SZ schildert den rücksichtslosen Umgang eines übermächtigen Medienkonzerns mit zwei Münchener Unternehmensberatern durch Vernichtung eines Vertrages und danach mit endloser juristischer Haarspalterei und juristischer Zermürbungstaktik über fünf Jahre. Sie werden hierdurch Ihrem Anspruch in der Kinowerbung gerecht: "Wenn das freie Wort Gehör findet, die Wahrheit zu ihrem Recht kommt und die Lüge enttarnt wird, wenn Zusammenhänge aufgedeckt werden und Unbequemes ohne Furcht ausgesprochen werden kann, wenn die Mächtigen kritisiert werden und die Schwachen eine Stimme bekommen, wenn all das möglich ist, Tag für Tag, dann sind das gute Nachrichten für die Demokratie." Unsere Hochachtung. Dr. Dr. Hilmar Heutelbach, Dorothea Heutelbach, Gilching

Recht nach Kassenlage

Was für ein Armutszeugnis für unsere Gerichtsbarkeit. Dass der "kleine Mann" wohl nie Recht bekommen kann, liegt an den Kapazitäten von Rechtsanwälten und Beratern, die sich der Konzern locker aus der Portokasse leisten kann. Der kleine David wird in die Insolvenz getrieben, da er die Gerichtskosten, die unser Staat im voraus verlangt, nicht aufbringen kann. Fazit: Die Reichen und Mächtigen sind in unserem Deutschland wohl immer im Vorteil. Da gibt es kein Pardon, auch wenn der normale Staatsbürger im Recht ist. Hans-Ulrich Blechschmidt, München

Glaube ans Recht erschüttert

Pacta sunt servanda! Dieses Prinzip eines fairen Umganges im Vertragsrecht gilt für alle rechtlich gültigen Verträge in unserem Land. So habe ich zumindest geglaubt. Nach Kenntnisnahme des SZ-Berichts über zwei ehrliche "Davids", die nun gegen zwei ehrbare Goliaths mit ihrer "sozialen" Stiftung ihr erwartbares Recht erkämpfen müssen, lassen solche Träume platzen. Man gewinnt den Eindruck, dass man sich in unserem Land mit Geld auch das passende Recht kaufen kann. Ich meine, man braucht den Blick nur in Deutschland schweifen zu lassen, um sich über Machenschaften der "Großen" zu empören. "Sultan" Erdogan, der sich vielleicht sogar seine Wahlergebnisse passend macht, notfalls durch Wiederholung (Istanbul), ist nur einer von den Spezln, die weltweit machen, was sie wollen. Aus diesem Blickwinkel sollte man genau überlegen, wohin man sein Spendengeld verschenkt. Es kann auch sein, dass ein mächtiger Empfänger sich mit solch gehäuftem Geld sein Recht erkauft und unliebsam gewordene Auftragspartner einfach auskegelt. Walter Neppel, Meppen