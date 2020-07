Detailansicht öffnen Kirchenasyl - wie hier in Hamburg - gerät ins Visier von Staatsanwaltschaften: In Bamberg steht deshalb eine Äbtissin vor Gericht. (Foto: Axel Heimken/dpa)

"Mutter Mechthilds Mission"; 20. Juli:

Vorbildliche Nächstenliebe

Da sollten wir der Äbtissin Mutter Mechthild dankbar sein: Sie hat mit ihrer Nächstenliebe, dem Kirchenasyl, verhindert, dass die Familie der Frau aus Eritrea auseinander gerissen wurde. Und falls sie jetzt dafür bestraft würde, nimmt sie das für sich als Belohnung. Diese christliche Einstellung geht sogar mit den Vorgaben des Europa-Parlaments, der Dublin-III-Verordnung, konform. Dort heißt es: Wenn ein Familienmitglied bereits eine Aufenthaltserlaubnis in einem Land hat, ist auch für den Asylantrag des Lebenspartners derselbe Staat zuständig, und nicht - wie hier wohl ursprünglich entschieden - Italien. Das Kirchenasyl hat auch oft eine Abschiebung verhindert, und zwar deshalb, weil es gar keine Verpflichtung zur Abschiebung ins Einreiseland gibt, sondern das nur die übliche "Lösung" ist. Grundsätzlich gibt es nämlich die "Ermessensklausel", die besagt, dass jeder Staat beschließen kann, den Antrag eines Asylbewerbers zu prüfen und damit anstelle des anderen Staates die Verantwortung zu übernehmen.

In der Vergangenheit konnten Flüchtlinge nach sechs Monaten im Kirchenasyl einen Asylantrag in Deutschland stellen, heute aber erst nach 18 Monaten, genau wie Untergetauchte. Dadurch sind die Chancen auf ein Bleiberecht mittels Kirchenasyl natürlich erheblich reduziert. Wenn das "Ermessen" der zuständigen Behörden mehr die Integration der Flüchtlinge fördern würde, statt sie in Lagern - ohne Arbeitserlaubnis - zu isolieren, und wenn unser Innenminister bereit wäre, den Flüchtlingen in den Lagern auf griechischen Inseln eine Chance zum Asylantrag in Deutschland zu geben, dann müsste auch keine Äbtissin und kein Pfarrer fürchten, für ihre/seine Nächstenliebe vom Staat bestraft zu werden. Ernst von der Locht, Tutzing

Christliches Bayern?

Gott mit Dir, du Land der Bayern: In einem Land, in dem der maßlos in sich selbst verliebte und ständig sich selbst lobende Ministerpräsident überall Kreuze aufhängen lässt und sich selbst als "gläubigen Christ" bezeichnet, der von der Liebe Jesu predigt und Hörbibeln lauscht, wird eine wirklich gläubige Christin, die mutige Äbtissin Mechthild Thürmer von der Abtei Maria Frieden, vor Gericht gezerrt, nur weil sie im Gegensatz zu Söder wirklich christlich gehandelt hat. Sieht so die Umsetzung der Botschaft der Bibel in einem Land aus, dessen Hymne mit dem Wort "Gott" beginnt?

Kreuze zu Wahlkampfzwecken aufhängen hat nichts mit christlicher Nächstenliebe zu tun, sondern einzig und allein mit Scheinheiligkeit. Dieses Verfahren zeigt das menschenverachtende Verhalten eines Staates, dessen oberster Vertreter in der Person des Ministerpräsidenten ständig sein "Christlich sein" nach außen hin betont, in Wirklichkeit aber brutal und menschenverachtend die behandelt oder behandeln lässt, die am meisten des Schutzes bedürfen. Ein Lob dieser mutigen Kirchenfrau, mit Betonung auf "Frau"!

Volker Loch, Strullendorf

Verheerende BAMF-Praxis

Man fragt sich, weshalb die Staatsanwaltschaft Bamberg mit einem Strafverfahren gegen die Äbtissin der Benediktinerinnen von Kirchschletten zu Felde zieht. Sie kann dabei nur verlieren. Das haben die Verfahren, die in der Vergangenheit zum Beispiel gegen Pfarrer Gumpert aus Immenstadt oder vom schneidigen Landrat im Hunsrück im April 2019 gegen Pfarrer Hartung durchexerziert wurden, gezeigt. Die Strafjustiz eignet sich schlecht als Instrument im Kampf gegen das ungeliebte Kirchenasyl.

Anders steht es aber mit der neueren Ablehnungspraxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bezüglich der eingereichten Dossiers zur Begründung von Kirchenaslygewährung, die eine verheerende Wirkung auf das Kirchenasyl hat, wie man den Bundestagsdrucksachen (BT-Drs.) entnehmen kann. In den Jahren 2015 bis 2016 wurden 80 Prozent der Dossiers akzeptiert, ab Mai 2016 ist die Anerkennungsquote bereits auf 20 Prozent gefallen. 2018 waren es noch 12 Prozent (BT-Drs. 19/10737).

Von Januar bis August 2019 wurden von circa 304 eingereichten Dossiers nur 5 (keine 2 Prozent) anerkannt (BT-Drs. 19/12800). Im Februar 2020 wurde bekannt, dass das BAMF im Jahr 2019 nur bei 14 Personen einen Härtefall anerkannt hat, während die Kirchengemeinden dies für 464 Personen geltend machten.

Diese schlagartige Veränderung bei der Akzeptanz von Kirchenasylfällen kann nicht auf Veränderungen seitens der Einreicher zurückgeführt werden, sondern muss an einer veränderten Haltung der weisungsgebundenen Mitarbeiter des BAMF liegen, die nicht sachlich begründet, sondern politisch motiviert ist. Zugleich wirft dies Fragen bezüglich der Integrität der im BAMF dafür verantwortlichen Leitenden Mitarbeiter auf.

Ein weiterer, sehr wirkungsvoller Angriff auf das Kirchenasyl erfolgte durch die einseitige Veränderung der Modalitäten, die 2015 zwischen den Vertretern der christlichen Kirchen und dem BAMF vereinbart worden waren. Gewährt eine Kirchengemeinde einem Schutzsuchenden Kirchenasyl, obwohl das BAMF das Dossier abgelehnt hat, dann verlängert sich seit August 2018 die Überstellungsfrist des Schutzsuchenden auf 18 Monate, weil das BAMF in diesem Fall das Aufsuchen des Kirchenasyls mit dem Untertauchen gleichsetzt - eine Praxis, die von mehreren Verwaltungsgerichten und auch schon einigen Obergerichten als rechtswidrig erkannt wurde.

Die Willkommensgruppe der Evangelischen Kirchengemeinde Joachimsthal hat deshalb mit einem Appell an die beiden relevanten Ausschüsse des Bundestags für Flüchtlinge und Menschenrechte den Gedanken eines Moratoriums ins Spiel gebracht. Das BAMF möge so lange auf eine Ausdehnung der Überstellungsfrist bei Schutzsuchenden im Kirchenasyl verzichten, bis die Frage der Rechtmäßigkeit dieser umstrittenen Maßnahme höchstrichterlich geklärt ist. Dabei ließ sich die Willkommensgruppe vom Gedanken leiten, dass die Frage der Rechtmäßigkeit nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen werden sollte und dass das BAMF eigentlich bemüht sein müsste, den Eindruck zu vermeiden, es pflege kaltschnäuzig rechtswidrige Praktiken. Dem ist aber nicht so.

Lasst die Verwaltungsgerichte entscheiden, das BAMF hält an seiner umstrittenen Rechtsauffassung fest. Sie ist schließlich der Knebel, mit dem man das Kirchenasyl erdrosseln kann. Hartmut Lindner, Chorin