„Er wollte mich töten“, ruft der Radfahrer in den Gerichtssaal. Tatsächlich ist das Video, das die Dashcam des Taxis aufgenommen hat, „wirklich krass“, wie ein Anwalt es nennt: Taxler und Radler streiten durch das offene Autofenster, der Radfahrer geht dann am Kühler des Taxis vorbei zu seinem abgestellten Pedelec, da tritt Taxifahrer Burhan A. das Gaspedal voll durch. Radfahrer Engin T. (Name geändert) wird auf die Motorhaube geladen, versucht panisch, sich an der glatten Fläche festzuhalten und wird anschließend durch eine Vollbremsung auf den Asphalt der Landwehrstraße geschleudert.

Jetzt sehen sich die Männer vor dem Münchner Amtsgericht wieder. Der Angeklagte Taxifahrer Burhan A., 46, wirkt mürrisch, wortkarg, er schaut an dem Geschädigten vorbei, kein Wort der Entschuldigung kommt über seine Lippen. Auf der anderen Seite Engin T., der unter den massiven Folgen der Tat leidet, er ist aufgebracht und sagt: „Seine Strafe soll so hoch sein, wie es geht!“

Burhan A. hat über seine Anwältin Katharina Strassner das Geschehene gestanden. Leugnen wäre ohnehin zwecklos gewesen. Dem Gericht liegen die Dashcam-Videos vor, und ein Bewohner der Landwehrstraße hatte von seinem Balkon aus zufällig gefilmt, was an jenem 30. Juni 2026 gegen 15.15 Uhr im Bahnhofsviertel geschah.

Taxifahrer Burhan A. ist auf der Sonnenstraße unterwegs, will nach rechts in die Landwehrstraße abbiegen. Er tastet sich in den Kreuzungsbereich vor, lässt Fußgänger passieren – und steht dabei auf dem Radweg. Auch Engin T., der für Uber Eats Essen ausliefert, will rechts abbiegen. Er hält an, steigt ab, baut sich vor dem Taxi auf, zeigt mit dem Finger auf den Fahrer und schimpft, der Taxler schimpft zurück.

Laut Engin T. soll der Satz gefallen sein: „Wenn ich aus dem Knast komme, werde ich dich finden und töten.“ Dann steigt der 38-Jährige wieder auf sein Pedelec und fährt langsam die Landwehrstraße entlang, „ich habe die Lieferadresse gesucht“, sagt er vor Gericht. Dabei sei das Taxi „ganz dicht hinter mir“ gefahren. Burhan A. hingegen lässt über seine Anwältin sagen, er habe sich durch das langsame Fahren noch mehr provoziert gefühlt. Engin T. stoppt erneut, steigt ab und geht zum Fahrerfenster.

Ein Dolmetscher versucht vor Gericht anhand der Videos die auf Türkisch vorgetragenen Beleidigungen zu übersetzen. Das „F“-Wort fällt inflationär, auch im Zusammenhang mit weiblichen Familienangehörigen. Irgendwann dreht der Radler ab, geht an der Front des Taxis vorbei zu seinem Pedelec – und Burhan A. gibt Gas. Etwa 25 Meter weit klammert sich der Uber-Fahrer an die Motorhaube, dann die Vollbremsung und der Sturz. Engin T. fällt auf den Rücken, direkt auf seinen dicken, grünen Transportrucksack, „der hat mich an dem Tag gerettet“, sagt er.

„Ich fahre nicht mehr Fahrrad, ich habe Angst, wenn jemand hinter mir läuft“

Burhan A. steigt aus, nicht, um Erste Hilfe zu leisten, er rennt wütend auf den am Boden Liegenden zu. „Ich dachte, er will mich schlagen“, erzählt der Geschädigte. Das dachte wohl auch der Autofahrer, der hinter Burhan A. zum Stehen kam. Denn der stieg ebenfalls aus und sprang Burhan A. regelrecht an, um ihn von seinem Weg abzubringen. „Er hat es absichtlich gemacht“, schreit A., „er hat meine Mutter beleidigt.“

Beide Männer stammen aus der Türkei, und in diesem Kulturkreis werde es massiv, wenn die Familie beleidigt werde, sagt Anwältin Strassner. Sie hält ein Bündel Geldscheine hoch, 1500 Euro, und bietet Engin T. insgesamt 3000 Euro an für einen strafmildernden Täter-Opfer-Ausgleich.

„Ich fahre nicht mehr Fahrrad, ich habe Angst, wenn jemand hinter mir läuft, ich kann nicht alleine zur Nachtschicht gehen“, sagt Engin T. Er habe vergeblich versucht, einen Therapieplatz zu finden. T. erlitt eine Gehirnerschütterung, Platzwunden, eine Fraktur am Sprunggelenk. „Mindestens eine Schmerztablette muss ich täglich nehmen“, berichtet er.

Der Staatsanwalt will Burhan A., der seit vier Monaten in Untersuchungshaft sitzt, für zwei Jahre und acht Monate im Gefängnis sehen. „Er war nicht einmal über seine Tat erschrocken“, sagt er, „sondern ist aggressiv auf den Gestürzten zugelaufen.“

„Es tut mir wirklich leid“, sagt Burhan A. in seinem letzten Wort, und das Schöffengericht verhängt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. „Wir haben die Hoffnung, dass der Eindruck der Untersuchungshaft Spuren hinterlassen hat“, sagt der Richter. Der Führerschein von A. wird für drei Jahre eingezogen, und er solle nun schnellstmöglich arbeiten, um die Raten des Schmerzensgeldes abzubezahlen.