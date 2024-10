SZ Plus Prozess um Schaden am Auto : Willkommen in München, der Weltstadt mit Schlagloch

Am Ortseingang von Feldmoching überfährt ein 24-Jähriger mit seinem Auto einen kleinen Krater in der Straße. Vor Gericht will er einen Schaden von 5000 Euro ersetzt haben – und es wird klar: Vieles in der Stadt ist ein Flickenteppich.