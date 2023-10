Das Polizeipräsidium in der Münchner Innenstadt. Vor Gericht stand ein Polizist, gegen den wegen des bislang deutschlandweit größten Drogen-Skandals bei einem Polizeipräsidium ermittelt wurde.

Ein Beamter, der große Mengen Kokain konsumierte, erhält vor Gericht in zweiter Instanz eine Bewährungsstrafe. Als das Urteil verkündet wird, weint der 30-Jährige bitterlich.

Von Andreas Salch

Als Fritz F. dem Vorsitzenden der 16. Strafkammer am Landgericht München I, Richter Robert Hamberger, erzählen will, wie es so weit kommen konnte, dass er regelmäßig Drogen konsumierte, wird er von einem Weinkrampf geschüttelt. Er schluchzt, versucht es erneut, berichtet von Überlastung im Dienst. Es sei zu viel gewesen und er habe ein "Ventil gesucht - und das war einfach das falsche." Er schnupfte Kokain.