3. April 2019, 15:36 Uhr Vor Gericht Vermieter scheitert mit Räumungsklage

Weil sein Sohn eine WG gründen wolle, kündigte ein Vermieter einer Frau und ihrer Tochter wegen Eigenbedarfs.

Die Richterin am Amtsgericht schätzt die Begründung des Mannes als zu vage ein, sie weist die Räumungsklage ab.

Der Vermieter müsse einen "ernsthaften Überlassungs- und Nutzungswillen" nachweisen.

Von Anna Hoben

Wenn eine Kündigung wegen Eigenbedarfs ins Haus flattert, ist die Sorge bei Mietern groß: Wird man in dieser teuren Stadt rechtzeitig eine neue Wohnung finden, die man bezahlen kann? Die Brisanz des Themas nimmt zu: Der Mieterverein München hatte im Jahr 2017 etwa 400 Fälle dazu auf dem Tisch; 2018 waren es schon ungefähr doppelt so viele. Im Streitfall muss der Vermieter jedoch einen "ernsthaften Überlassungs- und Nutzungswillen" nachweisen, wie ein Urteil des Amtsgerichts München vom April 2018 zeigt - es ist nach Zurückweisung der Berufung nun rechtskräftig. Das Gericht wies die Räumungsklage gegen eine Mieterin im Stadtteil Fürstenried ab. Sie darf also weiterhin in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung bleiben.

Der klagende Vermieter, der auch Eigentümer zweier weiterer vermieteter Wohnungen ist, war noch mit der Beklagten liiert, als er ihr und deren mittlerweile volljährigen Tochter die Wohnung im Jahr 2011 vermietete. Im Februar 2017 kündigte er ihr die Wohnung zum 31. August. Sein 22-jähriger Sohn verliere seine Wohnung und wolle mit einem Freund oder seinem Bruder in der väterlichen Wohnung eine WG gründen. Der Mietvertrag des Sohnes sei von dessen Vermieter bereits gekündigt worden.

Die Mieterin erhob Widerspruch. Die Kündigung sei formal nicht wirksam. Außerdem finde sie kurzfristig keine bezahlbare Wohnung in vergleichbarer Größe, zumal ihre Tochter bis zum Ende ihrer Ausbildung darauf angewiesen sei, bei ihrer Mutter zu wohnen. Der Sohn des Klägers erklärte in seiner Zeugenaussage, er habe im Jahr zuvor von seinem Vermieter den mündlichen Hinweis bekommen, er müsse "so langsam" aus seiner Wohnung raus, weil das Mietshaus abgerissen werden solle. Eine schriftliche Kündigung habe er nicht erhalten, sagte er. Mit seinem Vater habe er dann im Mai oder Juni 2017 über das Thema gesprochen. Er solle nach dem Einzug dem Vater Miete zahlen, über deren Höhe bislang allerdings noch nicht geredet worden sei.

Die Kündigung sei zwar formal wirksam, entschied die Richterin. Dennoch war das Gericht weder davon überzeugt, dass der Vater dem Sohn die Wohnung tatsächlich überlassen wolle, noch davon, dass der Sohn auch einziehen wolle. Der Vermieter habe die Kündigung zu einem Zeitpunkt ausgesprochen, zu dem er mit dem Sohn noch nichts konkret besprochen hatte. Der Sohn habe keine Vorstellungen zu einer möglichen Miethöhe, er habe sich auch keine Gedanken über eine mögliche Zimmerverteilung in der WG oder über die Wohnungseinrichtung gemacht - wobei Letzteres "im Hinblick auf das Alter des Zeugen in gewisser Weise nachvollziehbar" sei. (AZ: 433 C 16581/17.)