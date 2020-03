Einen normaler Parkschein kostet ein paar Euro. 1173,05 Euro hat es eine Frau gekostet, ihren Audi A4 auf einem Supermarktparkplatz in Neuaubing abzustellen. Diesen Tarif hat sie einem Stein zu verdanken, der eher ein kleiner Fels zu sein scheint. Der Immobilieneigentümer hat ihn zwischen Hauswand und Parktasche platziert, um Autos von der schon ramponierten Wand fernzuhalten. Die Frau aber ist beim Einparken an ihm entlang geschrammt und hat ihre Stoßstange beschädigt. Weil der scharfkantige Minifels fünf Zentimeter in die Parktasche hineinragt, zog sie vors Amtsgericht, um sich das Geld für die Reparatur vom Grundstückseigner zurückzuholen. Der Richter fuhr nach Neuaubing, besichtigte den Stein des Anstoßes und zeigte im Urteil, dass er Juristendeutsch beherrscht: "Wäre eine entsprechende und aus Sicht eines verständigen und umsichtigen Verkehrsteilnehmers veranlasste Prüfung erfolgt, hätte der Klägerin das geringfügige Hineinragen von Teilen des Felsens auffallen müssen, die Klägerin dann davon Abstand nehmen müssen, vollständig in die Parklücke einzufahren und, falls dies aufgrund der notwendigen Überwindung der Ablaufrinne in der konkreten Situation nicht auszuschließen gewesen wäre, den Einparkvorgang abbrechen müssen." Anders formuliert: Fahrfehler, deshalb kein Anspruch, die Reparaturkosten erstattet zu bekommen.