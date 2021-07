Von Andreas Salch

Die Covid-19 Pandemie hat auch das Messewesen gelähmt und die Beteiligten vor eine bislang nie dagewesene Situation gestellt. Aussteller standen plötzlich vor der Frage, ob sie trotz fehlender Nutzungsmöglichkeit, etwa für bereits gemietetes Mobiliar für einen Messestand, weiterhin verpflichtet bleiben, die Miete zu zahlen. Oder aber der Vermieter auf Mieteinnahmen verzichten muss. Diese Frage beschäftigt die Zivilgerichte, so wie im Fall einer Messeausstatterin, die jetzt vor dem Amtsgericht München gegen einen Aussteller aus Bonn klagte. Dieser hatte ursprünglich Anfang Mai vergangenen Jahres an der Ifat - der Fachmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft - in München teilnehmen wollen. Wegen Corona aber fiel die Messe, wie viele andere Veranstaltungen auch, ins Wasser. Der Aussteller aus Bonn hatte allerdings bereits Monate zuvor bei der Münchner Messeausstatterin Barhocker sowie Steh- und Bistrotische für seinen Stand geordert und dafür einen Betrag in Höhe von 3968,27 Euro bezahlt. Im März 2020 stornierte der Bonner Aussteller den Auftrag aber, da die Ifat nicht stattfinden konnte. Die Münchner Messeausstatterin aber bestand auf zumindest fünfzig Prozent der Kosten für das gemietete Mobiliar, also 1471,24 Euro.

In der Verhandlung vor dem Amtsgericht fand der beklagte Aussteller aus Bonn, dass die vereinbarte Leistung für die Klägerin "unmöglich geworden" sei, da keine Möbel geliefert werden konnten. Es handle sich also um eine sinnlos gewordene Vereinbarung vergleichbar mit - es folgte ein typisch rheinländischer Vergleich - wie mit einem angemieteten Fensterplatz für einen Rosenmontagszug, der wertlos sei, wenn er erst am Aschermittwoch zur Verfügung stehe. Doch dieser Ansicht vermochte die zuständige Richterin nicht zu folgen. Sie gab der Messeausstatterin weitgehend recht.

Natürlich sei die Lieferung von Möbeln für eine abgesagte Messe sinnlos. Gleichwohl führe dies nicht dazu, dass der Mieter einen Anspruch darauf habe, die Miete für das Mobiliar nicht zu bezahlen. Zwar liegt das Risiko, eine Mietsache zu einem bestimmten Zweck nutzen zu können, um damit Gewinne zu erzielen, beim Mieter. Jedoch kommen bei Krisen und bei Eingriffen seitens der öffentlichen Hand in Einzelfällen Anpassungen in Betracht. Die Absage der Messe stelle eine "Störung der Geschäftsgrundlage des Mietvertrages" zwischen der Messeausstatterin und dem Bonner Aussteller dar, heißt es im Urteil. Der Grund für die Absage falle dabei "weder allein in die Sphäre der Klägerin noch in die der Beklagten". Vielmehr betreffe sie beide Parteien gleichermaßen. Nachdem Wegfall der Geschäftsgrundlage könne es nurmehr darum gehen, so die Richterin, wie sich dies auf "den Entgeltanspruch der Klägerin auswirkt." Der Argumentation der Beklagten - sinnentleerter Vertrag - folgte die Vorsitzende indes nicht, da dem Unternehmen damit ein "außerordentliches Kündigungsrecht" zugebilligt werden würde, mit dessen Hilfe es sich dem Vertrag entziehen könne. Auch dem Vorschlag der Messausstatterin, den ursprünglich vereinbarten Betrag zu halbieren, entsprach die Richterin nicht. Immerhin habe die Klägerin weder eine Leistung erbringen müssen, noch sei sie ein Risiko für die vermieteten Gegenstände eingegangen. Angesichts dessen wurde der Klägerin ein "Teil-Entgelt" in Höhe von 1200 Euro zugebilligt. Gegen das Urteil des Amtsgerichts hat der beklagte Aussteller aus Bonn inzwischen Berufung vor dem Landgericht eingelegt. (Az. 191 C 15959/20)