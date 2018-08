30. August 2018, 19:34 Uhr Urteil Mehr als vierzig Jahre Ehe enden mit gestohlenem Fahrrad

Ein 67-Jähriger wollte seiner Frau das Fahrrad stehlen. Dafür muss er nun sogar zwei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis.

Ihm war vor der Tat schon verboten worden, sich seiner Frau zu nähern.

Der Mann gibt an, erheblich betrunken gewesen zu sein. Er wird wegen räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Beleidigung verurteilt.

Aus dem Gericht von Andreas Salch

Vor mehr als vierzig Jahren hatten sie geheiratet. Es war eine "Liebesheirat", sagt die Frau von Herbert W. am Donnerstag vor einem Schöffengericht am Amtsgericht München. Auf der Anklagebank sitzt ihr eigener Mann, von dem sie sich jetzt scheiden lassen will. Der 67-Jährige trägt eine braune Lederjacke, ein schwarzes T-Shirt, Goldkettchen um den Hals, Jeans und helle Velourslederstiefel. "Ich kann mit ihm nicht mehr leben. Die paar Jahr', die ich noch hab', die möcht' ich in Ruhe leben", sagt die 72-Jährige unter Tränen zu Richter Carsten Freiherr von Chiari. Ihr Mann sei eigentlich eine "Seele von Mensch", beteuert sie. Vorausgesetzt, er habe nichts getrunken, so die Ehefrau, und sie fügt mit leidgeprüfter Stimme hinzu: "Aber der Alkohol, der Alkohol, der Alkohol."

Herbert W. hat das Fahrrad seiner Frau geraubt. Wegen räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Beleidigung wird er jetzt deshalb zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Der 67-Jährige ist mehrfach vorbestraft. Anfang Mai dieses Jahres kam er nach durchzechter Nacht nach Hause. Eigentlich hätte er das gar nicht gedurft. Das Amtsgericht hatte ihm aufgrund diverser Auseinandersetzungen mit seiner Frau untersagt, sich ihr zu nähern. Doch ihr Mann habe ihr "leidgetan", erzählt seine Frau dem Vorsitzenden. "Ich dachte immer, des werd scho' wieder - im Alter wird man ja ruhiger, der fangt sich scho' wieder - wenn man alt wird, wird es besser." Doch es wurde nicht besser.

Am frühen Morgen des 7. Mai führte die Ehefrau ihren Hund in Haidhausen aus. Als sie nach Hause kam, sah sie, wie sich ihr Mann an ihrem Rad zu schaffen machte. "Was machst du mit meinem Radl?", habe sie ihn angeherrscht. Herbert W. warf das Rad an eine Hauswand und beleidigte seine Frau aufs Gröbste. Unter anderem titulierte er sie als Schlampe. "I war mei ganz' Leben kei' Schlamp'n ned. I bin brav zur Arbeit", schluchzt die Ehefrau vor Gericht. Eine Nachbarin lieh ihr das Handy, damit sie die Polizei anrufen konnte.

Als Herbert W. dies bemerkte, sei die Nachbarin, eine kleine schmächtige Frau, "todesmutig" auf ihn zugegangen und habe ihn zurechtgewiesen, berichtet die Ehefrau. Danach sei der Mann mit ihrem Rad verschwunden. Herbert W. gibt die Beleidigungen und den Diebstahl zu und meint, er sei wütend gewesen. "Außerdem hab' i an Rausch g'habt." Fünf bis sechs Bier habe er in der Nacht zuvor getrunken. Der Alkohol sei ein "wahnsinniges Problem" für ihren Mann, sagt seine Frau. Der 67-Jährige war Berufskraftfahrer.

Kurz nachdem er das Rad gestohlen hatte, wurde Herbert W. am Johannisplatz von der Polizei festgenommen, er kam in Untersuchungshaft. Am späten Nachmittag jenes Tages hatte er noch eine Blutalkoholkonzentration von 1,14 Promille. Laut dem Gutachten eines Sachverständigen betrug die Blutalkoholkonzentration (BAK) von Herbert W. zur Tatzeit gegen 6.20 Uhr mindestens 2,54 Promille. Maximal könnte sie sogar bei 3,20 Promille gelegen haben, so der Forensiker. Für einen alkoholungewohnten Menschen sei dies "potenziell tödlich". Auf jeden Fall habe der Angeklagte mehr als fünf bis sechs Bier getrunken, ist sich der Rechtsmediziner sicher.

Die Nachbarin von Herbert W. berichtet, dass der 67-Jährige, als er mit dem Rad davonfuhr, nur ein paar "Schlenker" gemacht habe. Mehr nicht. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft fordert zwei Jahre und drei Monate Haft. Der Verteidiger von Herbert W., Rechtsanwalt Günther Maull, plädiert für eine Strafe, die weit unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft liegt. Ob er denn noch etwas zu sagen habe, fragt Richter von Chiari den Angeklagten vor der Urteilsverkündung noch. "I hab' nix mehr zum sag'n", lautet die Antwort von Herbert W.