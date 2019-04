1. April 2019, 18:48 Uhr Gericht Blutiges Ende eines Discobesuchs

Opfer einer nächtlichen Schlägerei sagt vor dem Schwurgericht aus

Es ist ein Eiertanz, den Alban S. da vor der zweiten Schwurgerichtskammer am Landgericht München I aufführt. Mal sagt er, er stand mit dem einen Bruder vor der Disco, dann war es doch der andere, dann sah er einen Flaschenwurf, dann doch wieder nicht; und irgendwann hält der Vorsitzende Richter Norbert Riedmann die Hände vor sein Gesicht, seufzt und sagt: "Heute haben Sie dreieinhalb verschiedene Versionen geliefert." Was hingegen unübersehbar ist, sind die Narben im Gesicht und auf dem Hinterkopf von Alban S. Keine zwei Meter sitzt der Zeuge entfernt von dem Mann, der ihn so zugerichtet haben soll: Der 22-jährige Redolf K. soll im Juli 2018 vor einer Disco in der Innenstadt sechsmal mit einem abgebrochenen Flaschenhals auf sein Opfer eingestochen haben. Er ist angeklagt wegen versuchten Totschlags.

Junge Männer, Disco, Alkohol. Ein altbekannter Cocktail, möchte man meinen. Nur war das gar nicht die Mischung in jener Nacht auf den 7. Juli: Der Angeklagte, so sagt Richter Riedmann, hatte vier Stunden nach der Tat einen Blutalkoholwert von 0,0 Promille. Und auch Alban S. erklärt vor Gericht, er habe keinen Alkohol getrunken an dem Abend in der Disco "La Fiesta" an der Schwanthalerstraße.

Die Tatsache, dass Alban S. zwar Opfer ist, aber mit der Geschichte von dem Abend nicht so recht herausrücken will, könnte daran liegen, dass er zusammen mit seinen drei Brüdern unterwegs war. "Gegen diese laufen anderweitig noch Verfahren", erklärt die Staatsanwältin. Erst als sie anfügt, dass Alban S. seine Verwandten nicht belasten müsse, sagt er: "okay". Und er wird zumindest etwas gesprächiger.

Gegen 1 Uhr soll es auf der Tanzfläche zwischen den Brüdern von Alban S. und einer anderen Gruppe von Männern mit albanischen Wurzeln zu "Problemen" gekommen sein. Die Gruppe sei arrogant gewesen, sagt Alban S. Er sei rausgegangen zum Rauchen. Wie die Staatsanwaltschaft aufgrund der Video-Aufzeichnungen im Inneren der Tanzbar rekonstruieren konnte, gab es zunächst verbalen Stress, dann soll der Angeklagte Redolf K. mit der Faust in Richtung des Kopfes von Rasim S. geschlagen haben. Daraufhin entwickelte sich eine Rauferei. Labinot S., Bruder von Alban S., erlitt ein heftiges Veilchen am Auge, und der andere Bruder, Rasim S., flog in eine Eckbank-Garnitur. Redolf K. soll ihm dort noch ein Glas gegen den Rücken geschlagen haben, sodass dieses zersprang. Der Sicherheitsdienst setzte die beiden Gruppen getrennt voneinander an die frische Luft.

"Ich sah Labinot rauskommen mit einem schwarzen Auge", erzählt Alban S. Dann habe er seine Brüder in der Menschenmenge vor dem Club kurzzeitig aus den Augen verloren. Etwa zwei Minuten später sah er sie - erneut in eine Schlägerei mit den Rivalen verwickelt. Er sei auf Redolf K. los, weil dieser mit einer Flasche geworfen hatte und hielt ihn umklammert. "Ich wollte beruhigend einwirken, damit er keinen Blödsinn macht." Dann soll Redolf K. nach dem scharfkantigen Flaschenhals gegriffen und zugestochen haben. Alban S. kann sich nur an viel Blut und einen Schlag erinnern. "Ich war ohnmächtig." Mindestens sechs Mal soll Redolf K. mit dem abgebrochenen Flaschenhals auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben.

Aufgrund der vorangegangenen Schlägerei im Lokal, war die Polizei bereits alarmiert worden und kam gerade zur Disco. Die Beamten zerrten den schlagenden Redolf K. von seinem Opfer weg. "Der hätte mich sonst vielleicht umgebracht", sagt Alban S. Er leidet bis heute unter kontinuierlichen Schmerzen im linken Kopf- und Gesichtsbereich. Am kommenden Mittwoch sollen unter anderem die Polizisten vor Gericht aussagen.