Aus Sicht von Naturschützern ist dieser Beschluss ein großer Erfolg, für Immobilieninvestoren kann er ein großes Problem werden: Mit seiner Entscheidung, die Baugenehmigung für drei „Townhäuser“ in einem Hinterhof an der Lindenschmitstraße 25 in Sendling vorerst zu kippen, hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) den Weg für deutlich mehr Klagen gegen Bauvorhaben bereitet.