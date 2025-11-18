Aus Sicht von Naturschützern ist dieser Beschluss ein großer Erfolg, für Immobilieninvestoren kann er ein großes Problem werden: Mit seiner Entscheidung, die Baugenehmigung für drei „Townhäuser“ in einem Hinterhof an der Lindenschmitstraße 25 in Sendling vorerst zu kippen, hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) den Weg für deutlich mehr Klagen gegen Bauvorhaben bereitet.
NachverdichtungGekippter Neubau im Hinterhof: Warum dieser Gerichtsbeschluss wegweisend ist
In der Lindenschmitstraße dürfen keine Townhäuser entstehen, weil dafür Bäume weichen müssten. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht von einer „eklatanten Fehleinschätzung“ des städtischen Planungsreferates. Künftig könnte es öfter zu ähnlichen Klagen kommen.
Von Sebastian Krass
