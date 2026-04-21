Zur Chorleitung kam Gerhard Schmidt-Gaden „wie die Jungfrau zum Kind“, wie er in einer BR-Fernsehdokumentation sagte. Denn eigentlich wollte Schmidt-Gaden keinen Knabenchor dirigieren, sondern Opern aufführen. Die Gesangsleitung einer Pfadfindergruppe übernahm der damalige Abiturient, ohne dabei an die Zukunft dieses Ensembles zu denken. „Ich musste aus diesen Disteln Rosen machen“, sagte Schmidt-Gaden. Das gelang ihm und aus den Volkslieder singenden Pfadfindern wurde als Tölzer Knabenchor, einer der bekanntesten Knabenchöre der Welt – und eine der begehrtesten Marken, mit denen der deutsche Klassikbetrieb international sichtbar ist.

Legendär ist etwa die Einspielung des Weihnachtsoratoriums aus der Stiftskirche Waldhausen: das Originalklang-Ensemble Concentus Musicus Wien, dazu der Star-Tenor Peter Schreier, die Tölzer Knaben, alle zusammengehalten vom feurigen Dirigat Nikolaus Harnoncourts. In dem Pionier der historischen Aufführungspraxis fand Schmidt-Gaden einen musikalischen Partner. Beiden ging es darum, die alte Musik lebendig zu halten in Aufführungen, die so spontan wie virtuos wirkten.

Offizielle Stabübergabe: der Chorgründer inmitten seiner Sänger beim Jubiläumskonzert 2016 in der Tölzer Stadtpfarrkirche. Harry Wolfsbauer

Im Grunde müssen alle Tölzer Knaben auch Solisten sein, lautete das Credo des Chor-Gründers. So konnte die 1982 entstandene Aufnahme des Weihnachtsoratoriums ein Meilenstein der historischen Aufführungspraxis werden, genauso wie die anderen Aufnahmen, bei denen Harnoncourt regelmäßig den Tölzer Knabenchor einsetzte. Darunter sind an die hundert weitere Bach-Kantaten, aber auch der Zürcher Monteverdi-Zyklus, für den der Regisseur Jean-Pierre Ponnelle eine unsterbliche Bildsprache gefunden hat. Konzertreisen machten den Knabenchor in aller Welt bekannt. Besonders in Asien fanden die jungen Sänger aus Oberbayern treue Fans. Sogar eine Manga-Reihe, in der die Tölzer als Hauptfiguren auftreten, gibt es.

Bekannt ist das inzwischen in Unterföhring ansässige Ensemble für seinen reinen, homogenen Klang. Der auf Schmidt-Gadens Klangideal zurückgehende Ton ist unverwechselbar und wird von seinen Nachfolgern weitergeführt. Nicht zuletzt dafür wurde der Gesang der Tölzer Knaben auch zum immateriellen Kulturerbe der Unesco erklärt, neben den drei anderen bayerischen Knabenchören: dem ebenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten Windsbacher Knabenchor und den zwei seit dem Mittelalter bestehenden aus Augsburg und Regensburg.

Die Grundlage für die Tölzer Tradition ist die von Schmidt-Gaden auch in Buchform ausgeführte Stimmbildung der einzelnen Sänger. Impulse für die Arbeit an der Stimme bekam der in München zum Dirigenten ausgebildete Schmidt-Gaden beim Thomaskantor Kurt Thomas in Leipzig. Sängerisch unterrichtet wurde der gebürtige Karlsbader auch von Größen wie Helge Rosvaenge oder Julius Patzak.

Den Tölzer Knabenchor leitete Gerhard Schmidt-Gaden von seiner Gründung 1956 bis 2016, eine Zeit künstlerischer Meilensteine. Neben Harnoncourt setzte etwa auch Herbert von Karajan in seiner 1980 entstandenen Aufnahme der „Zauberflöte“ auf Solisten der Tölzer, Carl Orff dirigierte den Chor zur Eröffnung der Olympischen Spiele 1972, 2006 wirkten die Knaben bei der Eröffnung der Fußballweltmeisterschaft in München mit.

Die Chorsänger und Gerhard Schmidt-Gaden bei einem Konzert 2011 im Tölzer Kurhaus. Manfred Neubauer

Doch die Jahrzehnte der Ära Schmidt-Gaden sind trotz musikalischer Exzellenz nicht unumstritten. 2017 machte der Schriftsteller Christopher Kloeble Erinnerungen an seine Zeit im Chor öffentlich. Kloeble beschrieb ein Klima, das von Angst und Leistungsdruck geprägt gewesen sei sowie von Hänseleien und emotionaler wie körperlicher Gewalt, die vom Chorleiter ausgegangen sein sollen. Zu den Vorwürfen hat sich Schmidt-Gaden nie geäußert.

Heuer feiert der Tölzer Knabenchor sein 70-jähriges Bestehen und ist weltweit so gefragt wie eh und je. Solisten des Chors treten in den nächsten Wochen und Monaten als „Drei Knaben“ in „Zauberflöten“ in Opernhäusern zwischen Zürich und Dresden auf, aber auch als Yniold in Claude Debussys „Pelléas et Mélisande“ oder als Putto in „Orlando“ der zeitgenössischen Komponistin Olga Neuwirth. Klanglich hat der Tölzer Knabenchor nicht mehr viel mit der Pfadfindergruppe von 1956 gemeinsam. Aber er trägt das musikalisch gültige, im Handeln überschattete Erbe des Gründers weiter. Am 19. April ist Gerhard Schmidt-Gaden nach längerer Krankheit im Alter von 88 Jahren in Benediktbeuern gestorben.