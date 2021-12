"40 Jahre Polt und die Well-Brüder, im Abgang nachtragend" heißt der Abend, den Gerhard Polt und drei der Well-Brüder am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. Januar, um 19.30 Uhr beziehungsweise 19 Uhr im Schauspielhaus der Kammerspiele bestreiten - und für den es sogar noch Restkarten an der Abendkasse gibt. Das wäre früher - in vorpandemischen Zeiten natürlich - nicht passiert. Da waren ihre gemeinsamen Auftritte in den Kammerspielen meist ausverkauft, ehe man sich recht überlegt hatte, ob man Zeit haben würde, hinzugehen. Hingehen wollen - das wollte man eh. Polt und die "Biermösl Blosn", das war lange eine Erfolgsgeschichte. Nachdem sich der Kabarettist, Autor und Schauspieler Polt und die Musiker-Brüder Michael, Christoph und Hans Well Ende der Siebzigerjahre kennengelernt hatten, betraten sie alsbald die Bühnen Bayerns und sorgten für volle Häuser. 2012 trennte sich die "Biermösl Blosn". Michael und Stofferl spielen seither als "Well-Brüder aus'm Biermoos" mit ihrem Bruder Karl.