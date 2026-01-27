Die Warteliste war lang, die Chancen auf ein zurückgegebenes Ticket aber verschwindend gering. War doch ein Duo angekündigt, von dem jeder alleine üblicherweise weit größere Säle füllt als die neue Lach- und Schießgesellschaft im ehemaligen Kleinen Konzertsaal des alten Gasteigs. Ein bayerisch-österreichisches Gipfeltreffen der jahrzehntelangen Frontfiguren des satirischen Humors des jeweiligen Landes: Gerhard Polt und Josef Hader.