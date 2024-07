Der Verein rund um Bayerns prominenten Kabarettisten wollte in der Gemeinde am Starnberger See ein „Forum Humor“ aufbauen. Der Bund unterstützt das mit 5,7 Millionen Euro. Jetzt haben sich Verein und Gemeinderat überworfen, und das Dorf reklamiert das Geld für sich.

Von Susanne Hermanski

Ist es möglich, sich mit Gerhard Polt anzulegen? Ja, das ist es. Geschafft hat dies die Gemeinde Bernried, ein idyllisches Dorf am Starnberger See. An deren Gemeinderat hat Bayerns wohl bekanntester Kabarettist in diesen Tagen einen erbosten offenen Brief geschrieben. „An den Gemeinderat Bernried! Wir, die „Fuzzis“ vom Forum Humor sind geehrt, dass wir mit einem der weltweit anerkannt humorvollsten Westernhelden des letzten Jahrhunderts gleichgesetzt werden. Ich, sozusagen der Oberfuzzi, freue mich auch, dass der Bernrieder Kultursommer 2024 so eng in unserem Kielwasser segelt, wie man im Ankündigungsblatt sieht – es schwimmt sich einfach leichter!“