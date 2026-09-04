Gerhard Köpf fühlt sich seit jeher zu Randexistenzen hingezogen. Seit seinem Debüt „Innerfern“ Anfang der Achtzigerjahre, in dem der gebürtige Allgäuer seiner verehrten Lehrerin, der damals bereits in Vergessenheit geratenen Fotografin und Dichterin Ilse Schneider-Lengyel, in Gestalt der Künstlerin Karlina Piloti huldigte, geistern sie durch sein umfangreiches Werk. Vom Streckenwärter Aggwyler in „Die Strecke“ über den eigenbrötlerischen Onkel Nurmi in „Nurmi oder Die Reise zu den Forellen“ bis zu dem exklusiven Club aus der Zeit gefallener Gentlemen in „Käuze in Pfeffer und Salz“. Und das ist nur eine kleine Auswahl.

Die ergänzt nun aufs Trefflichste der auf ein langes Leben zurückblickende Erzähler seines neuen Buchs „Notenblätter eines Hotelpianisten“. Dieser ist der ideale Köpfsche Antiheld, da sein Klavierspiel lediglich als Klangteppich im Hintergrund dienen soll. „Es gehört zu meinem Beruf“, heißt es einmal, „übersehen zu werden. Es ist sogar so etwas wie seine Grundvoraussetzung“. Ein Schelm, wer nicht glaubt, dass der Literaturprofessor, Feingeist und Einzelgänger Köpf, der dem Literaturbetrieb nach frühen Erfolgen abhandengekommen ist, damit nicht auch sich selbst charakterisiert hat.

Wie so oft in den Romanen des heute 77-jährigen vermengen sich auch in den „Notenblättern …“ reale Persönlichkeiten mit erfundenen Figuren. Das gilt in erster Linie für den Ich-Erzähler selbst. Dieser erinnert schon wegen seiner Erscheinung, schwarzer Anzug, schwarzer Hut, an Simon Schott, den legendären Barpianisten des Hotels Vier Jahreszeiten Kempinski München und Verfasser der lesenswerten Memoiren „Der Barpianist. Kriegserinnerungen eines Überlebenskünstlers“.

Doch der Wahlmünchner Köpf treibt diese Hommage noch weiter. So hat sein distinguierter Protagonist alles, was er über den Beruf des Hotelpianisten wissen muss, im Paris der Nachkriegszeit von einem gewissen Jimmy Schott gelernt, Pianist in Harryʼs New York Bar und Koryphäe seines Fachs. Zum Beispiel, dass ein Barpianist nie auf die Tasten schauen darf; dass er ein Wolkenschieber sein muss, der die dunklen Gedanken der Gäste zu vertreiben hat; und dass er dabei selbst immer nur Zaungast bleibt.

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Der Erzähler breitet die Partitur seines Lebens aus, die er zwischen die Zeilen der Notenblätter gekritzelt hat. Als Waise bei Nonnen aufgewachsen, führen ihn seine Lehr- und Wanderjahre während des Zweiten Weltkriegs als Soldat nach Frankreich. Dort begegnet er seiner Herzensdame und Gönnerin Aglaia Morosova, einer wesentlich älteren, aus Russland vertriebenen Gräfin. Auch sie eine typische Köpf-Figur, die durchs Leben irrlichtert, „nie ganz da, aber auch nie vollkommen weg“. Ihre Wege trennen sich für immer, als er in amerikanische Gefangenschaft gerät und nach dem Krieg in den Luxushotels dieser Welt heimisch wird. Vom „Le Mirador“ an der Schweizer Riviera über das Bristol Astoria in Coimbra, vom Grandhotel Del Mare in Bordighera bis zum Negresco in Nizza, „die“ Morosova dabei immer im Herzen.

Sein Klavierspiel zeichnet sich durch einen weichen Anschlag aus. Dieser Ton bestimmt auch die „Notenblätter …“, die sich nie laut in den Vordergrund drängen. Köpf hat seinem Erzähler ein Parlando angedichtet, mit dem dieser in Anekdoten an die Schriftstellerinnen und Schriftsteller erinnert, die ihm im Laufe seiner Karriere begegnet sind: Françoise Sagan, Miguel Torga, Sandra Paretti, Romain Gary, Gregor von Rezzori und viele mehr. Es sind dies Köpfs eigene Hausgötter und allesamt auf ihre eigentümliche Art Diven und Dandys. Hat er ihnen seinerzeit als Literaturprofessor wissenschaftliche Arbeiten gewidmet, entreißt er sie nun in seinem Roman noch einmal dem fortschreitenden Vergessen.

Entstanden ist ein im besten Sinne altmodisches, seine sentimentalen Züge keineswegs verleugnendes Buch „gegen die Verpöbelung unserer Welt“ und mit Evergreens wie „Stardust Melody“, As Time Goes By“ und „Tea for Two“ als passender Begleitmusik.

Gerhard Köpf: „Notenblätter eines Hotelpianisten“, Roman, Braumüller Verlag, Wien 2026, 336 Seiten, 26 Euro