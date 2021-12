Von Antje Weber, München

Lug und Trug hinter dicken Klostermauern - die Kombination von sakraler Atmosphäre und profanen Gelüsten fasziniert das Publikum immer wieder. Kürzlich erst wollte ein "Tatort" den Zuschauern weismachen, dass Nonnen in bayerischen Klöstern den einen oder anderen Mord verbergen. Der Münchner Schriftsteller Gerhard Köpf lässt in seinem neuen Buch nun einen Mönch aus seinem skandalumwitterten Leben erzählen - und führt die Leser gleich auf der ersten Seite in die Benediktinerabtei Sacra di San Michele bei Turin, berühmt als Kulisse des Films "Der Name der Rose".

Hier nimmt - Gerhard Köpf liebt Rahmenhandlungen - ein Journalist jenem steinalten Mönch "mit dem zerfurchten Gesicht, verwittert wie ein verdorrter Acker" eine Lebensbeichte ab. Wie es sich fürs Kloster-Genre gehört, sitzt man in einer mit haufenweise Büchern und einem Lehnstuhl zugestellten Zelle, immerhin schimmert auf dem Schreibtisch ein neuer Laptop - unterschätzen sollte man den alten Pater Remo nicht. Was der Mann zu erzählen hat? Er ist angeblich einer der letzten Augenzeugen der Schlacht um das italienische Kloster Montecassino, und mit seinen Erinnerungen führt Köpf die Leser im Folgenden tief in die Strudel historischer Ereignisse. Köpf selbst bezeichnet sein profund recherchiertes Buch im Nachwort als "Nacherzählung einer schon mehrfach erforschten historischen Begebenheit" mit teil-fiktionalisierten Personen - es sei eine Art des "Wahrlügens", die sich nicht dem Wahrheitsbegriff der Historiker verpflichtet sehe, sondern der "künstlerischen Freiheit der Gestaltung".

Lug und Trug lassen sich, wenn man so will, in diesem Buch also auf verschiedenen Ebenen finden - dass ohnehin jede Erinnerung und Überlieferung trügerisch ist, thematisiert Köpf mehrfach. Dankenswerterweise liefert er jedoch auch die verbürgten Fakten mit: Das Kloster Montecassino, an der engsten Stelle des italienischen Stiefels zwischen Neapel und Rom errichtet, lag während des Zweiten Weltkriegs auf der sogenannten "Gustav-Linie" der deutschen Armee. Im Jahr 1944 attackierten die Alliierten diese Verteidigungslinie und damit das Kloster über vier Monate hinweg. Mehr als 100 000 alliierte Soldaten kämpften gegen 80 000 deutsche; es war, wie Köpf schreibt, "eine der längsten und verlustreichsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs".

Detailansicht öffnen Das Kloster und die Stadt Montecassino - nach der Schlacht 1944 eine Trümmerlandschaft. (Foto: HO/REUTERS)

Was den Autor daran interessiert, ist nun aber weniger die Militärgeschichte - sondern das Thema Kunst. Denn eine der großen Aktionen rund um die Kämpfe, an deren Ende das Kloster in Schutt und Asche lag, war die Evakuierung seiner bedeutenden Kunstschätze in den Vatikan. Zwei deutsche Militärangehörige machten sich, einander in Abneigung verbunden, wohl darum verdient. Trotzdem waren am Ende 17 Kisten Kunst verschwunden und bei NS-Minister Hermann Göring gelandet - wie kam es dazu, wer war letztlich schuld? Handelte es sich hier um "die größte Kunstrettungsaktion" oder den "größten Kunstraub aller Zeiten"?

Damit wäre man beim hochaktuellen Thema "Beutekunst" angelangt - und der Frage, wem Kunst überhaupt gehört. Köpf erzählt davon in einer kunstvoll verschachtelten Geschichte mit vielen Facetten. Ohne zu viele Details zu verraten: Der alte Pater erweist sich tatsächlich nicht über jeden Zweifel erhaben; seine Biografie macht argwöhnisch, sein Umgang mit Kunst ist fragwürdig. Welche Rolle spielt Kunst überhaupt in einer Zeit zunehmender Gottesferne? Wer sich auf die Gedankenspiele dieses Buches einlässt, kann einiges über verborgene Triebe und das Treiben der Menschen erfahren. Um es mit dem alten Mönch zu formulieren: "Sehnsucht, sagt uns die Kunst, ist ohne Wunde nicht zu denken."

Detailansicht öffnen Buchcover von "Die Legende von Montecassino" (Ausschnitt). (Foto: Verlag)

Gerhard Köpf: Die Legende von Montecassino, Braumüller Verlag, Wien 2021, 160 Seiten, 18 Euro