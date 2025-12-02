Mein lieber Herr Gesangsverein! Was war das denn? Nun, ein Abend, wie ihn ‚de Becker Heinz‘ so beschreiben würde: „Musschd du kerngesund sinn.“ Der Plot von Gerd Dudenhöffers 20. und womöglich letztem Programm „DOD – Das Leben ist das Ende“: „Es Hilde“ ist gestorben, und „de Becker Heinz“ sinniert nun „Wie geht das jetzt alles weiter, wie es war?“

Zwei Stunden lang tut er das im Lustspielhaus, in seiner engstirnigen Kleinbürgerlichkeit, der es nur wichtig ist, was die Nachbarn sagen könnten. Der „Hinterlassene“ Ego-Heinz bemitleidet sich („Trauer? Wann soll ich das dann noch mache?“), ohne auch nur ein Mal den Namen der Gattin zu nennen. Empathie? Geh fort! Political correctness? Heer mir uff! Das ist so makaber, dass es fast weh tut. Dennoch: selten so gelacht.

Seit 40 Jahren gibt der 76-Jährige sein Alter Ego mit der Batschkapp, die diesmal dem Anlass entsprechend schwarz ist. Die Genese der Bühnenfigur beschrieb er mal so: „Heinz Becker existiert nicht, aber es gibt ihn. Wenn meine Frau und ich uns damals nicht für eine Holzdecke entschieden hätten, würde es ihn nicht geben. Der Handwerker kam – aber das war gar kein Handwerker, sondern ein ‚Kabarettist‘, der nebenher Holzdecken fabrizierte. Der sprudelte vor Pointen, fuchtelte mit Händen und Füßen und betonte ständig, er kenne sich da ein bisschen aus. Am nächsten Tag imitierte ich ihn im Familienkreis – mit Erfolg.“

Später gab’s den Deutschen Kleinkunstpreis und Comedy-Preis sowie den Saarländischen Verdienstorden. Mit der Heimat liegt er seit 1998 über Kreuz: Die Lokalzeitung warf ihm vor, das Bild des trotteligen Saarländers zu vermitteln. Dudenhöffer sah darin eine „Hetzkampagne“ und trat seitdem nicht mehr im Saarland auf. Selbst ein Appell der damaligen Ministerpräsidentin fruchtete nicht, ebenso wenig die Petition des Saarländischen Rundfunks „Heinz, kumm hemm!“ De Becker Heinz? Würde konstatieren „Das is joo theoretisch schon ned praktisch“, müsse man vielmehr „in Ruh’ übers Knie breche“ und „aach mol von der zweiten Medaille sehen“.