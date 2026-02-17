Es ist schon eher ein Frauen-Abend, keine Frage. Einer, an dem die Männer nicht gut wegkommen und an dem den im rappelvollen Lustspielhaus recht wenigen Vertreter dieser Spezies ordentlich Nehmer-Qualitäten abverlangt werden. Der „Simplicissimus“ Otto Julius Bierbaum bündelte das einst in dem Aphorismus „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“.