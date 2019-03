3. März 2019, 18:38 Uhr Geplante Gasteig-Sanierung Das Haus ist besser als sein Ruf

Auch eine Spar-Version kann gute Akustik bieten

"Und alle Fragen offen" (13. Februar) und Leserbriefe zur Gasteig-Sanierung:

Geld sinnvoller einsetzen

Die Verwaltungspanne zur Vergabe des Gasteigprojekts ist ein Glück für München. - Ist die flotte Formulierung, ein Gebäude sei nach ein paar Jahrzehnten "in die Jahre gekommen", nicht Ausdruck der Missachtung von Bauwerk und von Ressourcen? Und vom Hinnehmen schlechter Bauqualität, denkt man an unseren Stahlbetonkonstruktionen im Vergleich zur Zementverarbeitung in der Antike oder der Baukunst des Mittelalters? Der Gasteigkomplex insgesamt ist an dieser Stelle und in dieser Sichtziegelausführung eine Bastion am Isarhochufer, die unserer Stadt und Geschichte gut zu Gesicht steht. Was ist uns da an lächerlich modischen Krönchen und Ufos als Konzept eines Totalumbaus gezeigt worden!

Der Gasteig erfüllt viele Funktionen im Kultur- und Bildungsbereich in hoher Verdichtung. Hier können im Lauf der Zeit funktionale Notwendigkeiten entstehen. Doch hat sich nicht schon eine andere Erkenntnis durchgesetzt, dass die Zentralisierungsmanie in die Jahre gekommen ist, weil hier Digitalisierung und Stadtteilkultur näher dran sind an Nutzern und Notwendigkeiten? Und die angeblich so schlechte Akustik des Konzertsaals?

Kürzlich nahmen wir die seltene Gelegenheit wahr, innerhalb von vier Tagen dasselbe Konzert der Münchner Philharmoniker im Gasteig und in der hochgepriesenen Elbphilharmonie zu hören und zu vergleichen, das heißt mit dem selben Programm (Strawinsky, Rimskij-Korsakow und Schostakowitschs 4.), mit den selben Musikern und dem selben Dirigenten (Gergiev). Gerade bei Schostakowitsch erschien uns die Gasteig-Akustik durch die Verschmelzung des Klangs der einzelnen Instrumentengruppen viel mitreißender als in Hamburg, wo in der staubtrockenen Akustik die dominanten Bläser und Bässe wie nebeneinander herauszuhören waren, und der Eindruck des gesamten Klangkörpers damit zurücktrat. Das hatten wir nicht erwartet. Auch nicht die drückende Pausenenge der Besucher der sonst wunderschönen Architektur, wo der Gasteig noch Flanierfläche bietet.

Mag ja sein, dass sich die Musiker untereinander auf der Bühne in München nicht optimal wahrnehmen; das ist nach dem Akustikspezialisten Toyota mit einer "Glocke" über dem Orchester behebbar. Und eine geringfügige Verschlankung von der einen oder andern Seite her könnte möglicherweise die Raumakustik weiter optimieren. Ein Totalumbau dieses gelungenen städtebaulichen Wurfs wäre Vernichtung, Verschwendung und sowieso Abenteuer mit offenem Ausgang.

Setzt die überschüssigen hunderte Millionen dort ein, verehrte Stadträte, wo sie wirklich gebraucht werden, in der Jugendarbeit, der musischen Erziehung (wer soll denn künftig Konzertsäle noch nutzen?), und in lebenswerte Münchner Infrastruktur, wo die Stadt aus den Nähten platzt! Hanna und Dr. Tilman Steiner, München

Viel zu teures Projekt

Endlich sind unsere Politiker im Rathaus aufgewacht und haben eingesehen, dass eine halbe Milliarde für die Sanierung des Gasteig doch sehr viel Geld ist. Wie wir doch alle wissen, bleibt es ja nicht bei dem Preis, da kommt bestimmt durch unvorhersehbare Dinge noch mindestens 20 Prozent Preissteigerung dazu. Es sollten nur die allernotwendigsten Maßnahmen veranlasst werden. Übrigens sollten mal die Zuhörer der Philharmonie befragt werden, ob die Akustik wirklich so schlecht ist. Wolfgang Adam, München