18. Februar 2019, 18:21 Uhr Geplante Gasteig-Sanierung Da capo - aber bitte ein paar Nummern kleiner

SZ-Leser hoffen, dass der Stadtrat im zweiten Anlauf das Projekt deutlich abspeckt und dabei dreistellige Millionen-Beträge einspart

"Und alle Fragen offen" vom 13. Februar, "Gasteig muss Sanierung neu vergeben" vom 22. Januar sowie weitere Berichte zur Planung der Gasteig-Sanierung:

Kleine Lösung reicht

Als gebürtiger Münchner, der so alt ist, dass er auch noch im Bürgerbräukeller war (der für den Bau des Gasteig weichen musste; d. Red.), möchte ich mal zur unsäglichen Gasteig-Sanierung Stellung nehmen. Ich und viele aus meinem Familien- und Freundeskreis waren und sind mit dem Gasteig in seiner jetzigen Form zufrieden. Uns erschließt sich nicht, wieso der Gasteig in dem vorgegebenen Umfang umgebaut werden muss. Hier soll doch nur wieder Geld verdient werden. Eine Sanierung in dem im Artikel genannten Umfang würde doch voll genügen und eine Menge Geld sparen. Außerdem könnte man bei geschicktem Ablauf der Arbeiten auf einen Umzug verzichten. Wenn die Stadt bei allen Bauwerken, die in den 80-er Jahren errichtet wurden, plötzlich wegen Nichtgefallen Architekturbüros heranziehen würde, um vor allem die Fassaden zu "modernisieren", käme man finanziell nicht sehr weit. Der Gasteig hat ein wuchtiges Erscheinungsbild, und damit muss man jetzt einfach mal leben können. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bedarf aus den 80-er Jahren im kulturellen Bereich nicht der gleiche wie heute sein soll. Das Konzept von damals mit der Einbringung von Bibliothek, Volkshoch- und Musikschule in Verbindung mit einem tollen Konzertsaal und, ja, auch genügend Tiefgaragenplätzen, hat sich doch bestens bewährt. Bitte die kleine Lösung anstreben, sonst gibt es auch hier möglicherweise einen Volksentscheid, der mich als ersten Unterzeichner sehen würde. Wolfgang Ebert, München

Gerichtliche Korrekturchance

Die nunmehr gerichtlich aufgehobene Entscheidung, die voraussichtlich erheblich mehr als 500 Millionen Euro teure Sanierung des Gasteig an das Büro Henn zu vergeben, sollte als "göttliche" Chance begriffen werden, über diese teure Generalsanierung nochmals gründlich nachzudenken. Die drei Siegerentwürfe rechtfertigen keinesfalls die außerordentlich teure Neugestaltung der bestens erhaltenen und zeitlosen Außenfassade des Gasteig, deren ästhetische Gestaltung niemals dem Geschmack aller Betrachter entsprechen wird. Dieses von der Bevölkerung sehr gut aufgenommene, mit Leben erfüllte Kulturzentrum sollte ohne Änderung des Erscheinungsbildes lediglich in der Gebäudetechnik, wo notwendig, renoviert werden und die Philharmonie sorgfältig in einigen Details verbessert werden. Die gesparten mehrere hundert Millionen Euro sollten für dringendere Projekte ausgegeben werden. Dr. Heiko Barske, Seefeld

Markante Burg am Berg

Wenn die Probleme mit den Urheberrechten dazu führen, den massiven Umbau des Gasteigs zu stoppen und dafür die sowohl kleinere wie kostengünstigere Sanierung des Komplexes in Angriff zu nehmen, kann ich das nur begrüßen. Die überdimensionierte Verglasung des Kulturzentrums ist meiner Meinung nach nicht preiswürdig. Mit der Burg am Berg habe ich mich angefreundet. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich von der Lilienstraße abbiege und mich das markante Treppenhaus der Philharmonie begrüßt. Deshalb ermutige ich alle Stadträte, die teure Lösung abzublasen. Hunderte von Millionen Euro ließen sich einsparen oder könnten für andere Vorhaben sinnvoller verwendet werden. Alfons Englert, München

Gasteig - zu Unrecht geschmäht

Als langjährige, begeisterte, regelmäßige Besucher vieler Konzerte genießen wir jedesmal die Atmosphäre dieses ach so arg geschmähten Bauwerks. Wir sind der Meinung, dass der Alternativvorschlag der SPD-Fraktion, es bei technischer Nachrüstung und Schaffung einer neuen Akustik zu belassen, voll die Meinung vieler Besucher des Gasteigs trifft. Die Kosten werden sowieso nicht einzuhalten sein. So wird die kleine Lösung bestimmt bis zur Fertigstellung mindestens circa 400 Millionen Euro kosten, und die große Umbaumaßnahme wird nicht unter einer Milliarde Euro zu haben sein. Das kennt man doch bei öffentlichen Bauvorhaben! Christa und Franz Gebhard, München