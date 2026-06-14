Erst kürzlich gingen in Georgien tausende Menschen auf die Straßen, sie demonstrierten gegen die Regierung, den Abbau von proeuropäischen und demokratischen Reformen. Der Attraktivität Georgiens als Reiseland scheint das nicht zu schaden: Mehr als fünf Millionen Touristen aus aller Welt reisten 2025 zum sogenannten Balkon Europas, sie besuchten Klöster und Kaukasus -Gipfel, historische Städte oder die Strände des Schwarzen Meers. In der Hauptstadt Tiflis tummeln sich seit Jahren Feierbiester, Flaneure und digitale Nomaden.

In München kann man die ehemalige Sowjetrepublik auch aus der Ferne kennenlernen: Am 18. Juni beginnen die Georgischen Filmtage. Vier Tage lang werden im Filmmuseum und Werkstattkino Filme aus Georgien gezeigt, darunter mehrere in Blöcken zusammengefasste Kurzfilme. Den Auftakt macht Nana Jorjazdes 2008 entstandene Tragikomödie „The Rainbowmaker“ über einen Meteorologen, der im Gefängnis sitzt. Um dessen Kindern seine lange Abwesenheit zu erklären, erfindet der Großvater die Geschichte eines Geheimagenten mit Superkräften. Als dieser aus der Haft entlassen wird, gerät er bei seiner Familie in Erklärungsnot. Den Meteorologen spielt Merab Ninidze, der hierzulande mit Caroline Links „Nirgendwo in Afrika“ bekannt wurde und zuletzt als „Doktor Ballouz“ in der gleichnamigen Fernsehserie zu sehen war.

Die Regisseurin des Eröffnungsfilms wird nach der Vorstellung online Fragen des Publikums beantworten. Auch in den Tagen sind Filmgespräche eingeplant, zusätzlich zu den Filmvorführungen wird es am Eröffnungsabend im Filmmuseum eine Videoinstallation des Künstlers Wachtang Tscheischwili geben, tags drauf (am 19. Juni um 18 Uhr im Werkstattkino) ist eine Autorenlesung mit Simon Chkheidze geplant. Während der vier Festivaltage gibt es auch eine Ausstellung mit Werken georgischer Künstlerinnen und Künstler („arTea Gallery Space“, Prälat-Zistl-Straße 20).

Nichts für schwache Nerven: Der Film „April“ über eine Gynäkologin, die in einem Provinzkrankenhaus illegale Abtreibungen vornimmt. Filmtage

Am 19. Juni um 19 Uhr ist Alexandre Koberidzes 2025 entstandenes Roadmovie „Dry Leaf“ zu sehen: Ein dreistündiger Film über einen Vater, der auf der Suche nach seiner Tochter durch das georgische Hinterland reist und Kindern beim Fußballspielen zusieht. Wie vielseitig georgisches Filmschaffen sein kann, sieht man am darauf folgenden Tag: Um 15 Uhr läuft die Literaturverfilmung „Wishing Tree“ (1976), über die tragisch endende Liebe eines Paares zur Jahrhundertwende-Zeit. Um 20 Uhr steht „April“ auf dem Spielplan, das Drama von Dea Kulumbegaschwili erzählt von einer Gynäkologin, die in einem Provinzkrankenhaus illegale Abtreibungen vornimmt. Der Film lief 2024 in Venedig, die gezeigten Geburts- und Abtreibungsszenen sind nichts für schwache Nerven.

Um zwei einsame Seelen in Tiflis geht es im Abschlussfilm „Air Blue Silk“ (21. Juni, 19 Uhr, Werkstattkino): Eine Fernsehmoderatorin isoliert sich nach dem Suizid ihrer Tante, ein Programmierer baut einen KI-Roboter. Es ist das Spielfilmdebüt der Georgierin Irine Jordania, die Regisseurin wird bei der Vorstellung anwesend sein und im Anschluss Publikumsfragen beantworten.

Georgische Filmtage, Donnerstag, 18., bis Sonntag, 21. Juni, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1 & Werkstattkino, Fraunhoferstraße 9