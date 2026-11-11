Wer ihn jemals live auf der Bühne gesehen hat, wird seinen Gesang nie vergessen: Warm und geschmeidig war seine Stimme, stark bei Popsongs, noch stärker bei Balladen, live ebenso präzise wie auf Studioaufnahmen. George Michael war Sänger, Star, Songwriter – und Stimmwunder. Im Dezember jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal, der Brite starb 2016 im Alter von nur 53 Jahren.

Mit dem Kinofilm „George Michael: The Faith Tour“ gibt es jetzt ein Wiedersehen. Es ist der Mitschnitt von zwei Konzerten, die er im Frühjahr 1988 in Paris gegeben hat. Der damals 24-Jährige hatte da schon eine Weltkarriere als Mitglied des Popduos Wham! hinter sich, sein Soloalbum „Faith“ war erst wenige Monate zuvor veröffentlicht worden. Seine erste eigene Tour führte ihn nach Nordamerika, Europa, Asien oder Australien, insgesamt absolvierte er 109 Auftritte. Auf der Setlist standen die Singles aus „Faith“ („I Want Your Sex“, „Father Figure“ oder „One More Try“), aber auch Pop-Hits aus der Wham!-Zeit („I’m Your Man“ oder „Everything She Wants“). Darüber hinaus hatte er Cover-Songs von Stevie Wonder („Love’s in Need of Love Today“) oder Aretha Franklin („I Knew You Were Waiting For Me“) im Programm.

Was George Michael mit den auf 35-mm-Filmmaterial aufgezeichneten Konzerten vorhatte, ist nicht ganz geklärt: Jedenfalls verschwanden die Filmrollen jahrelang im Archiv, erst für den neuen Konzertfilm wurden sie überarbeitet und remastered. Im Kino zu sehen ist auch der Kurzfilm „Finding Faith“ mit Bild- und Tonaufnahmen aus den Jahren 1986 bis 1988. Das waren die Wendejahre in seiner Karriere, jetzt kann man sie noch einmal auf der großen Leinwand erleben.

George Michael: The Faith Tour, GB 2026, Regie: David Austin, Andrew Morahan, Kinostart am 12. November, in München im Arri, Mathäser, Gloria oder Rio Filmpalast