Neben Karl Valentin, Gerhard Polt, Jörg Hube oder Sigi Zimmerschied gehört Georg Ringsgwandl in die Riege der großen ernsthaften Komiker Bayerns. Selbst aus einfachsten Verhältnissen stammend, war Ringsgwandl dabei immer der Anwalt der „kleinen Leute“. Obwohl auch er sich in den verschiedensten Genres ausprobiert hat, ist und bleibt sein bevorzugtes Medium die Musik, zu der er die bairische Sprache (wie auch andere Sprachen) zerlutscht wie kein anderer. Jetzt hat der 77-Jährige nach längerer Zeit ein neues Album vorgelegt. Am 9. Dezember präsentiert der „bayerische Bob Dylan“, wie ihn die SZ einmal nannte, „Schawumm“ im Residenztheater .

SZ: Könnte man sagen, dass der Titel „Schawumm“ des neuen Albums auch konzeptionell einen Bogen schlägt von „Trulla, Trulla“ in den Achtzigerjahren. Also sagen wir: vom Abgedrehten hin zum Eindeutigen, Rockigen?

Ja, das kann man so beschreiben.

Ihr Outfit kommt jetzt ohne Schminke und knallbunte Klamotten aus. Stattdessen tragen sie einen altmodischen Anzug mit Hut. Ist das eine Rückwendung in die ganz frühe eigene Vergangenheit, genau wie die Zither, die sie jetzt immer wieder mal spielen?

Meine Zither ist einfach Provokation, das ist eine Zumutung. Der Anzug hat einen anderen Hintergrund. Ich habe das im Vorwort des CD-Booklets beschrieben, da steht die wahre Geschichte dieses Anzugs. Den habe ich 2006 bei der Freien Selbsthilfe für sechs Euro gekauft. Er gehörte einem Verstorbenen und war schon damals massivst veraltet, der Schnitt ist aus den 1970ern oder so. Aber genau so einen Anzug hab’ ich gesucht. Diese Schulterpolster und breite Form gibt’s ja nicht mehr, die Anzüge heute sind für genderfluide Models geschnitten. Der Hut ist genauso verhaut. Und die Krawatte ist eigentlich auch unmöglich, die stammt von meinem Vater und ist eine Postlerkrawatte. Das ist alles leicht daneben, wie die verschiedenen Hintergründe dazu.

Sie könnten ja auch einfach Jeans tragen.

Mit Jeans, das wäre richtig kriminell. Da müsste ich statt auf die Bühne zum Aufräumen in den Keller gehen oder den Garten zusammenkehren. Mit Jeans aufzutreten, da musst du schon eine ganz skrupellose Figur sein. Da bekäme ich am nächsten Tag einen Brief von der SPD, ob ich nicht beitreten will.

Okay, das geht also wirklich nicht.

Und wenn ich mich anzöge wie die jungen Rapper, dann wäre es komplett lächerlich. Wie Sie richtig erwähnt haben, sind seit „Trulla Trulla“ gut 40 Jahre vergangen und alles hat sich komplett geändert. Die Denkweise, die Verhaltensweise, die Lebensweise, die ganze Gesellschaft. Da bist du schlecht beraten, wenn du meinst, du kannst ungestraft auf irgendeiner Nummer aus den Achtzigerjahren fahren.

Wollten Sie nicht ohnehin immer raus aus dem, was gerade Konvention ist? Und immer neues, sozusagen passend Verrücktes finden?

Natürlich ist das bei mir eine Art von Subversion, jetzt nicht mehr so plakativ wie in den Achtzigerjahren.

Sie haben mal gesagt: „Die Wahnsinnigen gehen ins Volksgedächtnis ein.“ Spielte das vielleicht bei Ihrem eigenen Werk auch eine Rolle?

Was ich alles mal gesagt habe. Also der klinisch Verrückte, der psychiatrische Fall, der geht natürlich nicht ins Volksgedächtnis ein. Aber für einen Künstler ist es praktisch unausweichlich, dass er aus der Konvention rausfliegt. Konvention ist vielleicht für den Kommerz gut, fürs Geldverdienen und für die oberflächliche Anerkennung. Aber wenn man etwas Spezielles sucht, den Dingen etwas tiefer auf den Grund geht, dann fällt man aus der Konvention automatisch raus. Aber es war nie meine Absicht, ins Volksgedächtnis einzugehen. Das wäre ja extrem eitel.

Noch einmal zurück zum Albumtitel. „Schawumm“ ist gar kein Song, das kommt nur nebenbei im „Götterboten“ vor, ihrer Hommage an die Paketboten. Wie kam das aufs Album-Cover?

Dies ist nicht näher zu erklären, das kam einfach so. Im Song ist es eine Art Refrain. Gleichzeitig ist ein Soundsample drin von dem Geräusch, das die Schiebetür am Transporter macht, wenn der Fahrer sie zuschmeißt. Das sind Leute, die wirklich hart arbeiten, viele Osteuropäer. Ich bin da über Francis McDormand in „Nomadland“ draufgekommen. Sie arbeitet da in einem Amazon Versandzentrum und wird gefragt, ob das nicht furchtbar ist. Da sagt sie ganz trocken: „Das ist ein guter Job.“ Natürlich arbeiten diese Leute am unteren Rand der Jobpyramide, die spüren die Bremsspuren vom System. Aber für die sind es einfach Jobs, für die man kein Diplom braucht und die man nicht ewig macht. Ich wollte also nicht, dass das eine jammerige Klage ist. Ich hab’ bei mir an der Haustür eine kleine Schale stehen mit Eurostücken drin. Wenn ich ihn erwische, bevor er schon wieder weg ist, bekommt der Bote ein Trinkgeld. Diesen Teil Schattenwirtschaft muss das System aushalten.

Was läuft im Kabarett in München? : Die Tragik in der Komik – mit diesen Bühnenprogrammen endet das Jahr Premieren, Jahresrückblicke, Weihnachts-Shows: Die Münchner Kabarettszene hat im Dezember jede Menge zu bieten. Große Namen sind dabei, aber auch Entdeckungen. Das sind die Kleinkunst-Trends zum Ende des Jahres. Von Oliver Hochkeppel ...

Sie haben schöne, auch traurige Liebeslieder auf dem Album, „I Wui Di“, „Phänomen“, „Lied für dich“ – der einzige Cover-Song – oder „Wo bist du“. Mehr als früher. Ist das Altersmilde?

Das könnte sein. Wobei die Altersmilde nicht unbedingt ein Zeichen von Senilität und Hirnerweichung ist, sondern Gründe hat. Das erste und die beiden letzten Stücke sind Erinnerungen an meine verstorbene Frau. Mit zarten 77 ist man in dieser Altersgruppe, in der man nicht mehr so tut, als wäre man 50 oder gar 40. Man hat bestimmte Gedanken, bestimmte Probleme, die einen bewegen – und das Glück, überhaupt dieses Alter erreicht zu haben, um sich damit auseinandersetzen. Es geht jetzt nicht um Trauer, und doch steckt eine tiefe, unlösbare Trauer drin über diese ganze endliche Veranstaltung. Aber es geht ja darum, nicht in Missmut oder Grant zu versinken, sondern das mit Anstand zu nehmen. Es wäre lächerlich, wenn ich in meinem Alter den raubeinigen Punk gäbe oder den bösen Gesellschaftskritiker oder ähnliche komplett verblichene Kategorien. Je älter man wird – und das ist vielleicht diese Altersmilde –, desto mehr sieht man, dass die anderen nicht nur bescheuert sind oder bei der falschen Partei oder sonst was, sondern dass jeder von denen unsichtbar sein Packerl mit Steinen mit sich herumträgt.

Der Tod, um gleich dabei zu bleiben, hat schon immer eine wichtige Rolle in ihren Songs gespielt, von „Jedermann“ bis „Ned Mitnehma“. Jetzt wird es fast konkret. In „Beim Tanzen“ heißt es: „Ich mach’ mich jetzt auf den Weg, für mich wird es langsam Zeit.“ Es ist aber noch kein Abschiedsalbum, oder?

Wenn ich das wüsste. Wenn ich kann, mach’ ich schon noch weiter. Dass der Tod immer eine Bedeutung gehabt hat, das hängt natürlich mit meinem Beruf zusammen. Ich hab’ ja als Arzt 15 Jahre auf Intensivstationen gearbeitet, da ist der Tod dein ständiger Begleiter und Widersacher. Außerdem bin ich schon mit 18 mit lebensbedrohlicher Lungentuberkulose ins Sanatorium eingefahren. Und mein Vater war Kriegsversehrter, der immer so am Rand entlang gelebt hat. Der Tod hat mich also stärker berührt als andere Leute. Aber das ist ja nicht übel, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Platten von anderen Leuten schaue, von Nobelpreisträgern. Der Bob Dylan hat mit 25 schon wirklich viel zu diesem Thema gemacht. Aber das ist eine andere Kategorie, der ist eine von den sogenannten alten Seelen, der mit 20 schon imstande war, Gedanken zu fassen, die andere erst mit 70 langsam kapieren.

Sie haben ja sogar mal beim Ingeborg Bachmann Preis mitgemacht. Da hat sie die Jury ziemlich zerrupft. Hat Sie das damals getroffen?

Nein, es hat mich nicht getroffen. Das waren elf Juroren, einer davon hat mich gelobt, ein großer Mann von einer amerikanischen Ivy-League-Universität. Ich hab’ dabei gelernt, dass ich kein Schriftsteller bin. Dass ich richtig in die Fresse gekriegt habe, dafür bin ich heute noch dankbar, weil mich das vor dem Irrweg gerettet hat zu glauben, ich wäre ein Literat.

Vielleicht war es auch einfach zu früh? Inzwischen hat es den Literaturnobelpreis auch schon für Songtexte gegeben, für die des gerade erwähnten Bob Dylan.

Nein. Das war schon richtig. Man kann sich das außerdem nicht aussuchen. Ich bin eingeladen worden, ich wäre selbst nie auf die Idee gekommen, dort hinzufahren.

Wo wir gerade bei Preisen sind. Sie haben gerade erst den Bayerischen Kabarettpreis bekommen, den Ehrenpreis fürs Lebenswerk. Sie haben schon viele Auszeichnungen erhalten. Hatte dieser trotzdem irgendwie eine besondere Bedeutung?

Schon. Der Preis für das Lebenswerk klingt zwar so, als ob der nächste Anruf vom Bestatter kommt. Aber du bist halt in dem Alter, wo manche sagen: Was, der lebt noch? Das geht einem ja selber so, da darf man nicht beleidigt sein. Nein, es war ein netter Preis. Der Polt hat den schon gekriegt, der Jörg Hube, Helge Schneider. Dann sagst du natürlich schon: Who am I to decline?

Georg Ringsgwandl – hier mit Gisela Schneeberger – hat gerade erst den Ehrenpreis des Bayerischen Kabarettpreises erhalten. (Foto: Florian Peljak)

Sie haben auch mal gesagt, auf die Bühne zu gehen, sei eine Suchtkrankheit. Das heißt, Sie können gar nicht aufhören?

Der Sucht-Aspekt der Bühnenvorstellungen ist natürlich wirklich erheblich. Es gibt wenige Momente im Leben, die eine derartige Fülle von Vitalität, von Leben, von Inspiration, von Momenten auf eine Stunde, auf ein paar Minuten fokussieren, das ist einfach unglaublich. Ein Live-Auftritt, wenn er gut läuft, ergibt so eine Schwingung, so ein nicht genau erklärbares Verständnis zwischen dem Publikum und dem, was auf der Bühne passiert. Das Problem des Suchtcharakters ist, dass viele einfach nicht aufhören können, obwohl jeder merkt, dass es höchste Zeit ist. Ich hoffe, dass ich diesen Punkt nicht versäume.

Sie wohnen in Sendling und am Staffelsee. Wo inzwischen hauptsächlich?

Zeitlich bin ich mehr am Staffelsee draußen. Aber ich bin natürlich häufig in München. Dass man einen Platz hat am Land draußen und einen in der Stadt, das ist für mich das Beste, was es gibt. Aber das habe nicht ich entdeckt. Schon die russischen Aristokraten und der Adel in der Renaissance hatten ein Stadtpalais und ein Landgut. Nur das Land, das ist mir zu beschränkt, davon hab’ ich in der Jugend genug gehabt. Nur die Stadt ist mir zu anstrengend und oberflächlich.

Sie sagten mal, Sie wären nirgendwo wirklich zu Hause. Ist das noch so?

Ich denke, das war hauptsächlich im übertragenen Sinne gemeint. Bei dem, was ich gemacht habe. Und dass man mit der Reiserei bei den Tourneen natürlich auch ein Leben neben dem normalen bürgerlichen führt.

Ihre Bühnenheimat haben Sie aber offensichtlich gefunden: das Residenztheater, wo Sie seit Jahren ihre Premieren haben. Wie kam das?

Über meine Theater-Laufbahn. Der Dieter Dorn hat mich damals sozusagen aus der Wildbahn geholt und mir diese Möglichkeit eröffnet. Und der Andreas Beck, der seit vielen Jahren am Residenztheater Intendant ist, hat das verstetigt. Der ist ein offener Mensch, der ein weites Herz und ein weites Gehirn hat, bei dem alle möglichen Arten von Aktivität möglich sind. Das Konzert am Dienstag war ja auch recht kurzfristig anberaumt. Die normalen Musik-Spielstätten planen inzwischen zwei Jahre im Voraus. Hier im Theater sind sie flexibler.

Sehr schön ist, dass in ihrer Band Nick Woodland wieder mitspielt.

Der Nick muss einfach dabei sein. Er hat auch auf der Platte ein paar Slide-Passagen eingespielt. Zuletzt war er nicht mehr so robust, dass er die heftigeren Tourneen mitmachen konnte. Umso schöner, dass er jetzt dabei ist. Er ist einfach eine Institution, der hat noch nie im Leben einen falschen Ton gespielt.

Georg Ringsgwandl: „Schawumm“, Galileo Music; live am Dienstag, 9. Dezember, 20 Uhr, Residenztheater