Die Stadtrats-Fraktion von Grünen und Rosa Liste fordert den CSU-Stadtrat und Immobilienunternehmer Hans Hammer auf offenzulegen, ob er persönliche wirtschaftliche Motive beim Bauprojekt der Hirmer-Gruppe am Georg-Kronawitter-Platz (ehemals Sattlerplatz) verfolgt. "Herr Hammer muss klarstellen, in welcher Rolle er in der Sache agiert", sagt die Fraktionsvorsitzende Anna Hanusch. Auch Jörg Hoffmann, Vorsitzender der oppositionellen Fraktion von FDP und Bayernpartei, mahnt Hammer zu "größtmöglicher Transparenz".

Die Hirmer-Gruppe verhandelt mit der Stadt über die Modalitäten eines Erbpachtvertrags für das städtische Grundstück am Färbergraben, auf dem derzeit ein Parkhaus steht. An dieser Stelle soll im Zuge einer Umgestaltung des gesamten Areals rund um den Georg-Kronawitter-Platz ein Gebäude mit Handelsflächen, unter anderem für eine Erweiterung des Modehauses Hirmer, und Wohnungen entstehen. Hirmer erklärte bereits 2017, dass Hammer das Projekt begleite, sagt aber bisher ebenso wenig wie Hammer etwas dazu, ob dieser auch daran beteiligt ist oder ein Honorar für seine Arbeit erhält. In den Verhandlungen soll Hammer gemeinsam mit Hirmer auf niedrigere Kosten für die Erbpacht drängen, als es das städtische Bewertungsamt vorsieht - was die Frage aufwirft, ob Hammer in einem Interessenskonflikt zwischen seinen Rollen als Mandatsträger und als Unternehmer steckt.

Der CSU-Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl nimmt Hammer in Schutz: Als er 2020 in den Stadtrat gewählt wurde, sei Hammer, der als Vorstandsvorsitzender der Hammer AG ein bedeutender Akteur im Münchner Immobilienmarkt ist, schon beim Hirmer-Projekt involviert gewesen. "Wir haben in der Fraktion vereinbart, dass Hans Hammer in keinem Stadtratsausschuss sitzt, der irgendwas mit seinen wirtschaftlichen Aktivitäten zu tun hat." Auch beim Projekt am Georg-Kronawitter-Platz achte Hammer darauf, die Rollen sauber zu trennen. Bei einer Abstimmung der Vollversammlung zu einem Beschluss, der die Angelegenheit betraf, habe Hammer den Raum verlassen.