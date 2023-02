Dem Fernseh-Publikum ist Désirée von Delft durch ihre Rolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" bekannt. Jetzt ist sie als "Lola Blau" in der Drehleier zu sehen.

Von Oliver Hochkeppel

100 Jahre wäre Georg Kreisler im vergangenen Jahr alt geworden, und so stehen - teilweise noch von der Corona-Bugwelle vor sich hergeschoben - landauf- landab wieder vermehrt Kreisler-Abende auf dem Programm. Mit Werken jenes Mannes, der das Genre des Musikkabaretts wenn nicht erfunden, so doch neu definiert hat. Dirigent wäre er wohl geworden, hätte der 1938 aus seiner Geburtsstadt Wien vor den Nazis Geflohene im amerikanischen Exil nicht früh Geld verdienen müssen. Er tat das dann als Barpianist. Und wie literarisch, poetisch und sprachspielerisch er später auch wurde, immer blieb er dabei musikalisch.

Gut 1000 Lieder, etliche Funk- und Fernsehstücke, diverse Bücher, Musicals und sogar eine Oper hat Kreisler verfasst und sich dabei stets als begnadeter Bildhauer im Steinbruch der Sprache und unbestechlicher Kritiker der Ungerechten und Unmenschlichen erwiesen. Auch wenn seine "Makabren Melodien" und "Seltsamen Gesänge" aus den Fünfzigerjahren am berühmtesten blieben: All seine Facetten, künstlerisch wie biografisch, flossen 1971 im Ein-Personen-Musical "Heute abend: Lola Blau" zusammen, das er 1971 seiner dritten Ehefrau Topsy Küppers auf den Leib schrieb. Inspirationsquellen waren die eigenen Erfahrungen der Remigration, aber auch das Leben seines ersten Schwiegervaters Friedrich Hollaender, der einst für Marlene Dietrich die Lieder im Film "Der Blaue Engel" komponiert hatte, gleichfalls ins Exil ging und nach dem Krieg zurückkehrte.

All das lässt Kreisler nun auch seiner "Lola Blau" widerfahren. Als unpolitische jüdische Bühnenkünstlerin in Wien wird sie 1938 von den Ereignissen und dem Einmarsch der Nazis in Österreich überrollt. Sie emigriert nach Amerika, wo sie zum gefeierten Showstar und zu einem Sexsymbol wird, das sie nie werden wollte. Vor Einsamkeit und wegen der Trennung von ihrer Jugendliebe Leo verfällt sie dem Alkohol. Als Leo, der die Konzentrationslager überlebt hat, sie anruft, kehrt sie voller Hoffnung nach Wien zurück, um erneut bitter enttäuscht zu werden und festzustellen: "Wien bleibt Wien!" Eine Stadt, für die sie zu hübsch, zu jüdisch und zu lange in Amerika gewesen ist.

In 20 Kabarettsongs spannt Kreisler den Bogen seiner Tragikomödie, die seit der Uraufführung 1971 nichts an Aktualität verloren hat. Er selbst hat es so beschrieben: ",Lola Blau' ist die Geschichte einer Ohnmacht. Sie will eigentlich nichts als ein bisschen tanzen und singen und ihrem Publikum Freude machen. Aber sie muss einsehen, dass es nichts nützt, nur einen kleinen bescheidenen Platz an der Sonne erhaschen zu wollen." Mit dem Stück hat er eine Traumrolle für singende Schauspielerinnen geschaffen. Gleich zwei ergreifen demnächst in München diese Chance, Désirée von Delft jetzt in einer eigenen Inszenierung für die Drehleier, Ende April dann Irina Ries bei einem Gastspiel im Deutschen Theater.

Désirée von Delft spielt in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" Romy Ehrlinger

Die Berlinerin Désirée von Delft hatte nach dem mit Auszeichnung abgeschlossenen Schauspielstudium - ergänzt durch frühen Ballettunterricht, Gesangsunterricht und "Clowning" unter anderem bei Jango Edwards - feste Engagements am Theater Dortmund und am Schauspielhaus Düsseldorf. Einem breiten Fernseh-Publikum ist sie durch ihre Rolle der Romy Ehrlinger in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" bekannt. Wie für einige andere Darsteller der Serie auch ist die Drehleier für sie zu einer Art Theater-Heimat neben dem Bavaria-Set geworden. Unter anderem war sie hier im sehr erfolgreichen Stück "Kasimir und Kaukasus!" zu sehen. Die "Lola Blau", die sie 2016 schon einmal in Dortmund gespielt hat, gibt sie nun in der Drehleier unter der Regie von Jacoub Eisa und der Begleitung von Anna Heller am Klavier.

Detailansicht öffnen Kunst aus dem Koffer: Irina Ries in ihrer Inszenierung von "Lola Blau". (Foto: Katrina Friese)

Mit Irina Ries schlüpft dann am 28. April eine Absolventin der Theaterakademie August Everding in die Rolle der Lola Blau. Sie hat ihre eigene Interpretation erarbeitet, in der auch ihr Klavier-Begleiter Christian Keul mehr Raum einnimmt als in anderen Fassungen. Seit der Uraufführung 2013 in Eisenach haben die beiden das Stück regelmäßig gespielt.

"Heute Abend: Lola Blau", mit Désirée von Delft, Fr. bis So., 24. bis 26. Feb. und 24. bis 26. März, 20 Uhr, Drehleier, Rosenheimer Str. 123, Tel. 48 27 42; mit Irina Ries, Fr., 28. April, 20 Uhr, Silbersaal Deutsches Theater, Schwanthalerstr. 13, www.deutsches-theater.de