Von Christina Lopinski

Steht man abends um 21.20 Uhr zufällig in der Türkenstraße, kann man das Georg-Elser-Denkmal für wenige Augenblicke rot leuchten sehen. Auch das Graffiti auf der Fassade der Stadtsparkassenfiliale in der Bayerstraße erinnert an den Widerstandskämpfer. Genauso wie eine Gedenktafel in der Nähe des Gasteigs. Wenn man Georg Elser sucht, dann findet man ihn. Auch im öffentlichen Raum.