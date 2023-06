Interview von Philipp Crone

Georg Dingler schaut auf das Glas Leitungswasser vor sich und sagt: "Still, das passt ja zu mir." Es passt natürlich überhaupt nicht. Dingler, gerade 70 geworden, hat die Münchner Radiolandschaft geprägt, seit er im Jahr 1985 Radio Gong mitgegründet hat. Bis vor zwei Jahren war er Geschäftsführer und hat sich in dieser Zeit nicht nur in der Branche einen Namen gemacht, sondern auch in der Münchner Gesellschaft. Ein eleganter Netzwerker, charmant und verbindlich, mit einem Sinn für das Geschäft. Mit Dingler sprechen heißt: vor allem zuzuhören. Wie blickt der 70-Jährige heute auf seine Stadt und auf sein Medium?