"Äußerst kritisch" ist nach Angaben der Polizei der Zustand eines 50-jährigen Fußgängers, der am Sonntagabend am Georg-Brauchle-Ring in ein Auto gelaufen ist. Der Mann wollte die sechsspurige Straße kurz nach 22 Uhr westlich der Tankstelle überqueren, wo es weder eine Ampel noch einen Zebrastreifen gibt. Er kollidierte mit dem Wagen eines 36-Jährigen, der Richtung Moosach unterwegs war, und erlitt schwere Verletzungen, auch am Kopf. Warum der Fußgänger an dieser Stelle über den Mittleren Ring ging, obwohl die Ampel an der Riesstraße nur gut 100 Meter entfernt ist, dazu hat die Polizei derzeit "keine Anhaltspunkte".