An Klassikfestivals herrscht kein Mangel. Trotzdem kommen immer wieder neue dazu. Jetzt hat auch Schloss Blumenthal in Aichach ein eigenes viertägiges Musikfest, der Schwerpunkt liegt auf der Klassik. "Wir wollen keine abgehobene Veranstaltung schaffen, sondern ein Musikfest, das sowohl konzerterfahrenen Klassikfans als auch komplett unerfahrenen, interessierten Menschen offensteht", sagt Georg Arzberger. Der Klarinettist und Professor an der Hochschule für Musik und Theater München ist in Aichach geboren, künstlerischer Leiter des Festivals und mit der Umgebung bestens vertraut.

Das Ambiente ist auf jeden Fall reizvoll, der alte Stadel des Ökonomiegebäudes wandelt sich zum Konzertsaal. Pro verkauftem Ticket geht ein Euro an den Verein Zeltschule, der sich um Bildung in Flüchtlingslagern kümmert. Arzberger bietet auch geflüchteten Musikern eine Bühne und bindet sie ein in ein Wandelkonzert (15.8., 15 Uhr), das an verschiedenen Orten der Schlossanlage stattfindet. Dort spielen auch kleinere Ensembles des Festivalorchesters, der Camerata Vitilo, laut Pressemitteilung gebildet aus Musikern, die ansonsten in internationalen Spitzenensembles und -orchestern musizieren. Die Camerata übernimmt auch das Abschlusskonzert am Sonntag (15.8.) mit Beethovens Sinfonie Nr. 3 "Eroica" und dem Klarinettenkonzert von Johann Stamitz. Der Samstagabend gehört Hans Well und den Wellbappn. Eröffnet wird das Festival an diesem Donnerstag (12.8.) von den Charlottenburger Bläsersolisten.

