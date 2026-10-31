Am Samstagmorgen bieten sich in der Münchner Innenstadt ungewohnte Motive. Viele Menschen bleiben in der Maximilianstraße kurz vor Läden stehen, an deren Schaufenstern Spanplatten angebracht wurden. Einige Passanten holen ihr Handy aus der Tasche und fotografieren. Wo sonst in den Schaufenstern edle und teure Sachen zu sehen sind, versperren jetzt hellbraune Platten den Blick. Allein auf den wenigen Hundert Metern zwischen Altstadtring und Oper haben sich geschätzt ein bis zwei Dutzend Luxusgeschäfte wie Omega, Saint Laurent oder Valentino aus Sorge vor möglichen Ausschreitungen bei der für diesen Samstag angekündigten Demonstration verbarrikadiert.

Das Bündnis „Gen Z regelt“ hat für diesen Samstag bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. In München rechnen die Veranstalter mit bis zu 7000 Teilnehmenden, die vor der Ludwig-Maximilians-Universität für bessere Bildung, politische Teilhabe und Klimaschutz protestieren wollen. Geplant ist ein Demozug vom Geschwister-Scholl-Platz auf der Leopoldstraße in Richtung Münchner Freiheit und zurück. Das Demo-Bündnis betont Gewalt abzulehnen: „Unser Protest ist friedlich, ohne Ausnahme“, heißt es.

Einige Läden haben sogar ihre Firmenschilder unkenntlich gemacht. Foto: Bernd Kastner

Die Polizei habe keine Hinweise, dass es am Nachmittag oder Abend zu Randale in München kommen dürfte. Foto: Bernd Kastner

Arbeiter sichern die Schaufenster eines Luxusgeschäfts in der Maximilianstraße mit Pressholzplatten. Foto: Viktoria Spinrad

Einige Betreiber der Läden mit den teuren Produkten haben dennoch Angst, dass es im Zuge der Demonstration von „Gen Z regelt“ am Samstagnachmittag zu Ausschreitungen kommt, wie es vor Kurzem in Frankreich und Italien geschehen ist. Bereits am Freitagabend wurden einige Schaufenster mit Spanplatten gesichert. Am späten Abend waren in der Maximilianstraße Bohrmaschinen zu hören. Arbeiter waren bemüht, einige der Läden abzudecken. Eine Arbeiterin sagte, sie erwarte keine Randale: „Hier greift die Polizei noch durch.“

Bei Montblanc ist man trotzdem vorsichtig: „Sehr geehrte Kunden, aufgrund der Demonstration ist die Boutique heute (31.10.26) nur bis 14 Uhr geöffnet.“ In der Tür von Montblanc hängt dieser A4-großer Zettel. Das Schaufenster daneben ist mit schwarzen Brettern gesichert. Kai-Philipp Imhoff, der Boutique-Manager, sagt am Samstagvormittag, dass es eine Anweisung des Konzerns Richemont gegeben habe, zu dem Montblanc gehöre. Bis Donnerstagabend habe es sogar geheißen, am Samstag gar nicht zu öffnen. So machten es die Konzernfilialen in einigen anderen deutschen Städten. Immerhin, seine Filiale bleibt bis zwei Uhr nachmittags offen, die Gefahr in München werde noch am geringsten eingeschätzt, sagt Imhoff.

Um 14 Uhr werde er dann die Produkte aus den Regalen räumen, sicherheitshalber. Denn wenn Randalierer doch reinkämen, würden sie sich vermutlich bedienen. Also lieber weg damit. Imhoff wirkt gelassen: Lieber jetzt einen Nachmittag zu, als kaputte Scheiben zu haben, und das im Vorweihnachtsgeschäft.

Auf der Maximilianstraße schieben zwei Handwerker auf einem Wägelchen weitere Holzplatten, einer der beiden trägt eine Leiter. In der angrenzenden Fußgängerzone lässt ein Laden nicht nur die Schaufenster verbarrikadieren, auch die Firmenschilder darüber sind zugeklebt. In der angrenzenden Fußgängerzone sind am Samstag weitere Läden dabei, sich zu wappnen. Ein Geschäft hat sogar seine Schilder abgeklebt, um möglichen Randalierern keine Hinweise zu liefern, was sich hinter den Brettern verbirgt.

Ein Sprecher der Münchner Polizei klingt ein wenig erstaunt angesichts der Sicherheitsaktivitäten in der Innenstadt. Es gebe keine neue Lageeinschätzung, sagt er: Die Polizei habe keine Hinweise, dass es am Nachmittag oder Abend zu Randale kommen dürfte. Jedenfalls geschehe das Verbarrikadieren nicht auf Empfehlung der Polizei. Na ja, sagt er, manche seien eben „sehr, sehr vorsichtig“, und vermutlich habe sich eine „gewisse Dynamik“ entwickelt. Er klingt gelassen. Das Bündnis „Gen Z regelt“ betont zudem, Gewalt ebenfalls abzulehnen. „Unser Protest ist friedlich, ohne Ausnahme“, heißt es.

Am Laden von Saint Laurent in der Maximilianstraße hängt ein Zettel, darauf werden die Kunden in Englisch informiert, dass der Laden wie üblich geöffnet bleibt, auch am Samstag, bis 18 Uhr. Der Hinweis ist nötig, denn der Zettel klebt auf einer der Spanplatten, die das Bild der Straße an diesem Tag prägen. Omega hat auch einen Zettel aufgehängt: „Wichtiger Hinweis“, steht da in Versalien. „Unsere Boutique bleibt am Samstag ganztägig geschlossen.“