Aus Sorge vor möglichen Ausschreitungen bei der für diesen Samstag angekündigten Demonstration haben sich mehrere Luxusgeschäfte in der Münchner Maximilianstraße verbarrikadiert. Am Freitagabend wurden Schaufenster mit Holzplatten gesichert.

Das Bündnis „Gen Z regelt“ hat für diesen Samstag bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. In München rechnen die Veranstalter mit bis zu 7000 Teilnehmenden, die vor der Ludwig-Maximilians-Universität für bessere Bildung, politische Teilhabe und Klimaschutz protestieren.

Bereits vor einigen Tagen wurde in München vor der Ludwig-Maximilians-Universität demonstriert. Stephan Rumpf

Am späten Freitagabend konnte man in der Maximilianstraße die Bohrer kreischen hören. Arbeiter waren bemüht, die Luxusläden in der Maximilianstraße mit Spanplatten abzudecken - auf dass hier keine krawalligen Jugendlichen die Geschäfte plündern, so wie in Paris. Wobei hier niemand wirklich glaubt, dass es so weit kommt. „Die sind hier viel zu faul“, sagte eine Arbeiterin. Außerdem: „Hier greift die Polizei noch durch.“

Ungewohnter Anblick: Die Schaufenster des Modegeschäfts Prada in der Münchner Innenstadt sind hinter Holzplatten verschwunden. Foto: Bernd Kastner

Die Polizei geht derweil nicht davon aus, dass es in München zu Ausschreitungen kommt. Das Bündnis „Gen Z regelt“ betont zudem, Gewalt ebenfalls abzulehnen. „Unser Protest ist friedlich, ohne Ausnahme“, heißt es.